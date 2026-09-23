В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації або зовсім не підлягають призову.

Люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають мобілізації, проте вони можуть долучитися до війська за власним бажанням.

Чи можлива мобілізація людей, що доглядають за особами з інвалідністю, у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто може здійснювати догляд за особою з інвалідністю

Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 23) передбачено відстрочку для людей, які постійно доглядають за особою з інвалідністю.

Постійно доглядати можна за членами своєї сім’ї, які спільно проживають з вами та є:

особою з інвалідністю I групи (крім тих, хто потребує допомоги внаслідок психічного розладу);

дитиною з інвалідністю;

людиною похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворою людиною, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою: на тяжкі вроджені вади розвитку, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, рідкісні орфанні захворювання, тяжкі перинатальні ураження нервової системи, онкологічні, онкогематологічні захворювання, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги.

Чи можуть мобілізувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю

Згідно з законодавством, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації ті, хто доглядає за хворими родичами з інвалідністю I чи II групи, які за висновком комісії потребують постійного догляду, і немає інших родичів, які можуть за ними доглядати.

Відстрочку від мобілізації для догляду за людиною з інвалідністю може отримати:

людина, яка доглядає за хворим родичем (дружиною або чоловіком), дитиною або батьками, які потребують постійного догляду;

людина, яка має дружину, чоловіка або батьків з інвалідністю І-II групи;

опікун особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною;

людина, яка здійснює постійний догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, що потребує постійного догляду.

Зверніть увагу! Відстрочка надається лише за умови, що особа з інвалідністю потребує постійного догляду і немає інших родичів, які можуть забезпечити цей догляд. У разі зміни обставин (наприклад, смерть особи з інвалідністю або зміна її стану здоров’я) відстрочка може бути переглянута.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов’язана особа, яка здійснює постійний догляд за особою з інвалідністю, повинна звернутися до ЦНАП з відповідною заявою. Також необхідно мати пакет документів, які підтверджують здійснення постійного догляду.

Зокрема:

медичні документи — для підтвердження інвалідності особи, за якою здійснюється догляд; документи, що підтверджують родинні зв’язки — свідоцтво про шлюб, народження тощо; документи, що підтверджують факт догляду — рішення про встановлення опіки або інші офіційні документи.

Після цього ТЦК та СП розглядає заяву та вирішує щодо надання відстрочки від мобілізації.

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