Угоди щодо завершення війни в Україні наразі немає, однак Вашингтон продовжить контакти з Києвом і Москвою та шукатиме можливості для зближення їхніх позицій.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив 22 вересня в інтерв’ю Сіду Розенбергу на радіо WABC.

Рубіо про угоду щодо завершення війни в Україні

Під час інтерв’ю Рубіо попросили розповісти про останні події між Україною та Росією та можливості для припинення війни. Держсекретар США визнав, що на цьому етапі домовленості між сторонами немає.

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— Останні новини такі, що в нас зараз немає угоди, — заявив Рубіо.

За його словами, продовження війни не вигідне жодній зі сторін. Рубіо назвав ситуацію важкою для України, а також заявив, що війна має негативні наслідки для Росії.

Водночас держсекретар зазначив, що навіть за наявності причин для припинення війни сторони не обов’язково можуть швидко досягти домовленості.

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп готовий долучатися до процесу, якщо Вашингтон бачитиме можливість допомогти подолати розбіжності між Україною та Росією.

— Де б у нас не було можливості змінити ситуацію та подолати розрив між цими двома сторонами, президент готовий це зробити, — сказав держсекретар США.

Водночас він визнав, що зараз такої ситуації немає. Рубіо висловив сподівання, що надалі обставини зміняться, а США продовжать працювати над цим.

Держсекретар США вважає, що зрештою Україна та Росія мають перейти до переговорного завершення війни.

— Ця війна колись закінчиться, і ця війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Саме так вона закінчиться, — заявив Рубіо.

Водночас він висловив думку, що війна не завершиться “якоюсь переконливою військовою перемогою однієї чи іншої сторони”.

Рубіо пов’язав необхідність переговорів із людськими втратами та руйнуваннями, яких зазнає Україна через продовження війни.

— І чим швидше це станеться, тим менше людей гинутиме і тим менше буде руйнувань, — наголосив держсекретар США.

За його словами, Сполучені Штати готові відігравати роль у пошуку можливостей для такого врегулювання.

США продовжать контакти з Києвом і Москвою

Попри відсутність домовленості, Вашингтон не планує припиняти контакти з Україною та Росією. Рубіо заявив, що американська сторона продовжує взаємодіяти з обома сторонами.

Держсекретар нагадав про нещодавні поїздки представників американської адміністрації. За його словами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер кілька тижнів тому відвідали спочатку Москву, а потім Київ, де провели переговори.

— Ми продовжуватимемо залишатися залученими та завжди шукатимемо можливості, щоб щось змінити та довести цю справу до кінця, — заявив Рубіо.

Напередодні під час закритої частини зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Нью-Йорку українська сторона знову порушила питання використання супутникового зв’язку Starlink для ураження цілей на території Росії.

Як повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая з посиланням на високопоставленого українського чиновника, Трамп порадив обговорити це питання безпосередньо з Ілоном Маском.

Під час переговорів українська сторона також підтвердила готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі в межах можливих заходів із деескалації.

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