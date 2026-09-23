В Україні триває повномасштабна війна, через яку щодня фіксують велику кількість загиблих і зниклих людей. Це стосується не лише військовослужбовців, які зникають під час бойових дій. Серед тих, із ким втрачено зв’язок, є також цивільні.

Факти ICTV дізнавалися, яка кількість зниклих безвісти в Україні, скільки тіл залишаються неідентифікованими та як відбувається їхній розшук.

Чи відомо скільки зниклих безвісти в Україні

Наразі, понад 114 тис. людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Це цивільні та військовослужбовці. Точну кількість зниклих безвісти військових в Україні не називають.

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Цю цифру озвучив тимчасовий виконувач обов’язків Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час зустрічі керівництва Нацполіції з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва та Посольства Японії в Україні.

Під час цієї зустрічі Цуцкірідзе також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські задокументували близько 200 тис. воєнних злочинів.

Окремо він назвав кількість тіл, які поки не вдалося ідентифікувати. Наразі їх приблизно 17 тис.

Скільки зниклих безвісти в Україні за особливих обставин, розповіли правоохоронні органи 30 серпня, у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. За даними правоохоронних органів, понад 114 тис. людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Кількість зниклих безвісти дітей в Україні

Опендабот, посилаючись на дані Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 2 252 записи про зниклих дітей. Це становить 91% усіх випадків зникнення дітей, внесених до Реєстру.

Найбільше таких записів припало на 24 лютого 2022 року — 1 292 випадки. Понад 91% зниклих дітей були зареєстровані на території Луганської, Донецької та Херсонської областей.

За віком найбільшу групу становлять діти від 6 до 13 років — на них припадає більш як половина всіх зареєстрованих випадків.

Як в Україні розшукують зниклих безвісти

Розшук людей, які зникли за особливих обставин, передбачає не лише безпосереднє встановлення їхнього місцеперебування. Окремий напрям роботи — ідентифікація загиблих, особи яких поки невідомі.

Держава створює комплексну систему, яка охоплює розшук, ідентифікацію та повернення людей. Для цього збирають ДНК-зразки, ведуть профільний Єдиний реєстр і працюють із інформацією про зниклих.

Окремо діє офіційна інформаційна платформа Міністерства внутрішніх справ щодо людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Важливу роль у пошуку відіграє міжнародна співпраця. Україна взаємодіє з ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти та іншими партнерами. Йдеться про розшук людей, встановлення їхнього місцеперебування та документування порушень міжнародного гуманітарного права.

Окремо правоохоронці працюють із випадками насильницьких зникнень на тимчасово окупованих територіях. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні встановила, що значна частина свавільних затримань цивільних супроводжувалася приховуванням інформації про те, де перебуває людина і що з нею сталося.

Тому пошук зниклих безвісти під час війни складається з кількох напрямів: встановлення місцеперебування людини, збір та перевірка інформації, робота з ДНК-зразками, ведення відповідного реєстру та ідентифікація тіл загиблих.

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