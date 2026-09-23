Сили безпілотних систем у межах операції Кримський рубильник off у другій декаді вересня відпрацювали по 38 енергетичних об’єктах у тимчасово окупованому Криму, на інших окупованих територіях України та в Росії.

Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр.

СБС відпрацювали по 38 енерговузлах

За даними Мадяра, операція Кримський рубильник off триває з 6 липня. Станом на 22 вересня, тобто за 2,5 місяці, підрозділи СБС відпрацювали по 412 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Зараз дивляться

Лише протягом другої декади вересня результативно відпрацювали по 38 об’єктах.

Із них десять розташовані в окупованому Криму, дев’ять — на ТОТ Донецької області, 13 — Луганської, чотири — у РФ та по одному — у Харківській і Запорізькій областях.

Які енергооб’єкти стали цілями СБС

До оприлюдненого Мадяром переліку увійшли:

  • електропідстанція ПС 220 кВ Краснодоська у Прохладному Луганської області;
  • ПС 220 кВ Амвросіївка в Амвросіївці Донецької області;
  • ПС 110 кВ Артемівська у Кипучому Луганської області;
  • ПС Місто-11 у Маріуполі Донецької області;
  • ПС 110 кВ Котляревська у Селідовому Донецької області;
  • ПС 110 кВ Біловодська у Біловодську Луганської області;
  • ПС 110 кВ Большая Чєрнь в Орловській області РФ;
  • ПС 110 кВ Знамєнская в Орловській області РФ;
  • електропідстанція у Михайлівці Донецької області;
  • електропідстанція у Гончарівці Луганської області;
  • електропідстанція у Землянках Донецької області;
  • електропідстанція у Тарасівці Луганської області;
  • електропідстанція у Сухівському Донецької області;
  • електропідстанція у Сватовому Луганської області;
  • електропідстанція у Стіжківському Донецької області;
  • електропідстанція у Володимирівці Луганської області;
  • електропідстанція у Хрестівці Донецької області;
  • електропідстанція у Володимирівці Луганської області — повторно;
  • електропідстанція у Граковому Харківської області;
  • електропідстанція в Артільному, РФ;
  • електропідстанція у Тарасівці Луганської області — повторно;
  • електропідстанція у Михайлівці Донецької області — повторно;
  • електропідстанція у Запорізькому Луганської області;
  • електропідстанція у Тимоновому Луганської області;
  • електропідстанція у Лісній Дачі Луганської області;
  • електропідстанція у Токмаку Запорізької області;
  • газорозподільна станція Орлівка в окупованому Криму;
  • ГРС Бахчисарай-2 в окупованому Криму;
  • ГРС Білогірськ в окупованому Криму;
  • ГРС Кир-Байлар в окупованому Криму;
  • ГРС Холмівка в окупованому Криму;
  • ГРС Горностаївка в окупованому Криму;
  • ГРС Клепиніне в окупованому Криму;
  • ГРС Іслям-Терек в окупованому Криму;
  • ГРС Холмівка в окупованому Криму — повторно;
  • ГРС Крейдянка в РФ;
  • ГРС Родакове у Луганській області;
  • компресорна станція Тасунове в окупованому Криму.

До операції були залучені 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахіллес, 1 окремий центр СБС, Фенікс ДПСУ у складі угруповання СБС та 427 ОБр СБС Рарог.

Читайте також
Втрати ворога на 23 вересня: ЗСУ ліквідували 1 560 окупантів та 32 артсистеми
Втрати РФ

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніДонецька областьЗапорізька областьЛуганська областьХарківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.