Кримський рубильник off: СБС відпрацювали ще по 38 енерговузлах РФ та на ТОТ
- СБС оприлюднили нові результати операції Кримський рубильник off.
- У другій декаді вересня під удари потрапили десятки енергетичних об’єктів.
Сили безпілотних систем у межах операції Кримський рубильник off у другій декаді вересня відпрацювали по 38 енергетичних об’єктах у тимчасово окупованому Криму, на інших окупованих територіях України та в Росії.
Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр.
СБС відпрацювали по 38 енерговузлах
За даними Мадяра, операція Кримський рубильник off триває з 6 липня. Станом на 22 вересня, тобто за 2,5 місяці, підрозділи СБС відпрацювали по 412 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях та в Росії.
Лише протягом другої декади вересня результативно відпрацювали по 38 об’єктах.
Із них десять розташовані в окупованому Криму, дев’ять — на ТОТ Донецької області, 13 — Луганської, чотири — у РФ та по одному — у Харківській і Запорізькій областях.
Які енергооб’єкти стали цілями СБС
До оприлюдненого Мадяром переліку увійшли:
- електропідстанція ПС 220 кВ Краснодоська у Прохладному Луганської області;
- ПС 220 кВ Амвросіївка в Амвросіївці Донецької області;
- ПС 110 кВ Артемівська у Кипучому Луганської області;
- ПС Місто-11 у Маріуполі Донецької області;
- ПС 110 кВ Котляревська у Селідовому Донецької області;
- ПС 110 кВ Біловодська у Біловодську Луганської області;
- ПС 110 кВ Большая Чєрнь в Орловській області РФ;
- ПС 110 кВ Знамєнская в Орловській області РФ;
- електропідстанція у Михайлівці Донецької області;
- електропідстанція у Гончарівці Луганської області;
- електропідстанція у Землянках Донецької області;
- електропідстанція у Тарасівці Луганської області;
- електропідстанція у Сухівському Донецької області;
- електропідстанція у Сватовому Луганської області;
- електропідстанція у Стіжківському Донецької області;
- електропідстанція у Володимирівці Луганської області;
- електропідстанція у Хрестівці Донецької області;
- електропідстанція у Володимирівці Луганської області — повторно;
- електропідстанція у Граковому Харківської області;
- електропідстанція в Артільному, РФ;
- електропідстанція у Тарасівці Луганської області — повторно;
- електропідстанція у Михайлівці Донецької області — повторно;
- електропідстанція у Запорізькому Луганської області;
- електропідстанція у Тимоновому Луганської області;
- електропідстанція у Лісній Дачі Луганської області;
- електропідстанція у Токмаку Запорізької області;
- газорозподільна станція Орлівка в окупованому Криму;
- ГРС Бахчисарай-2 в окупованому Криму;
- ГРС Білогірськ в окупованому Криму;
- ГРС Кир-Байлар в окупованому Криму;
- ГРС Холмівка в окупованому Криму;
- ГРС Горностаївка в окупованому Криму;
- ГРС Клепиніне в окупованому Криму;
- ГРС Іслям-Терек в окупованому Криму;
- ГРС Холмівка в окупованому Криму — повторно;
- ГРС Крейдянка в РФ;
- ГРС Родакове у Луганській області;
- компресорна станція Тасунове в окупованому Криму.
До операції були залучені 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахіллес, 1 окремий центр СБС, Фенікс ДПСУ у складі угруповання СБС та 427 ОБр СБС Рарог.