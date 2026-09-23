Сили безпілотних систем у межах операції Кримський рубильник off у другій декаді вересня відпрацювали по 38 енергетичних об’єктах у тимчасово окупованому Криму, на інших окупованих територіях України та в Росії.

Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр.

СБС відпрацювали по 38 енерговузлах

За даними Мадяра, операція Кримський рубильник off триває з 6 липня. Станом на 22 вересня, тобто за 2,5 місяці, підрозділи СБС відпрацювали по 412 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

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Лише протягом другої декади вересня результативно відпрацювали по 38 об’єктах.

Із них десять розташовані в окупованому Криму, дев’ять — на ТОТ Донецької області, 13 — Луганської, чотири — у РФ та по одному — у Харківській і Запорізькій областях.

Які енергооб’єкти стали цілями СБС

До оприлюдненого Мадяром переліку увійшли:

електропідстанція ПС 220 кВ Краснодоська у Прохладному Луганської області;

ПС 220 кВ Амвросіївка в Амвросіївці Донецької області;

ПС 110 кВ Артемівська у Кипучому Луганської області;

ПС Місто-11 у Маріуполі Донецької області;

ПС 110 кВ Котляревська у Селідовому Донецької області;

ПС 110 кВ Біловодська у Біловодську Луганської області;

ПС 110 кВ Большая Чєрнь в Орловській області РФ;

ПС 110 кВ Знамєнская в Орловській області РФ;

електропідстанція у Михайлівці Донецької області;

електропідстанція у Гончарівці Луганської області;

електропідстанція у Землянках Донецької області;

електропідстанція у Тарасівці Луганської області;

електропідстанція у Сухівському Донецької області;

електропідстанція у Сватовому Луганської області;

електропідстанція у Стіжківському Донецької області;

електропідстанція у Володимирівці Луганської області;

електропідстанція у Хрестівці Донецької області;

електропідстанція у Володимирівці Луганської області — повторно;

електропідстанція у Граковому Харківської області;

електропідстанція в Артільному, РФ;

електропідстанція у Тарасівці Луганської області — повторно;

електропідстанція у Михайлівці Донецької області — повторно;

електропідстанція у Запорізькому Луганської області;

електропідстанція у Тимоновому Луганської області;

електропідстанція у Лісній Дачі Луганської області;

електропідстанція у Токмаку Запорізької області;

газорозподільна станція Орлівка в окупованому Криму;

ГРС Бахчисарай-2 в окупованому Криму;

ГРС Білогірськ в окупованому Криму;

ГРС Кир-Байлар в окупованому Криму;

ГРС Холмівка в окупованому Криму;

ГРС Горностаївка в окупованому Криму;

ГРС Клепиніне в окупованому Криму;

ГРС Іслям-Терек в окупованому Криму;

ГРС Холмівка в окупованому Криму — повторно;

ГРС Крейдянка в РФ;

ГРС Родакове у Луганській області;

компресорна станція Тасунове в окупованому Криму.

До операції були залучені 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахіллес, 1 окремий центр СБС, Фенікс ДПСУ у складі угруповання СБС та 427 ОБр СБС Рарог.

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