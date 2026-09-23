Воєнний стан в Україні подовжено до 31 жовтня 2026 року. Це правовий режим, який вводиться в Україні у разі збройної агресії та нападу. Воєнний стан вносить певні корективи в Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Факти ICTV дізнавалися у юристів безоплатної правничої допомоги, у який спосіб здійснюється військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Правила військового обліку призовників

До 25 років особа, яка не має базового загальновійськового вишколу, вважається призовником. У мирний час така особа підлягала призову на строкову військову службу. У зв’язку з воєнним станом призовників не забирають на службу. Після 25 років такій особі потрібно звернутися до ТЦК та стати на облік військовозобов’язаних, отримати військовий квиток.

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Резервісти – це колишні військові, які можуть бути призвані на службу, якщо виникне така потреба. Вони можуть бути в резерві Збройних сил або інших військових формувань. Резервістів можуть мобілізувати.

За словами юристів, цей порядок регламентується постановою Кабміну №1487. Наразі військовий облік громадян проводиться за місцем їх проживання. Відповідно до статті 37 Закону України про військовий обов’язок, взяттю на військовий облік призовників підлягають особи віком від 18 до 25 років.

– Військовий облік призовників ведеться на підставі паспорта громадянина України, а також прописки про призов до призовної дільниці, – говорять юристи.

Хто підлягає взяттю на військовий облік призовників:

це особи, які не досягли 25 років та які, за рішенням комісії, пройшли медичний огляд;

призовники, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону через зміну місця проживання;

особи, які набули громадянства України;

особи, які були звільнені після відбування покарання, якщо вони раніше не перебували на військовому обліку;

особи, які достроково припинили альтернативну або не військову службу;

особи, яких відрахували із закладів фахової передвищої військової освіти та військових навчальних закладів, які не пройшли базовий загальновійськовий вишкіл.

У законі зазначено, що під час дії воєнного стану призовники можуть проходити військово-лікарську комісію лише у разі прийняття їх на військову службу в добровільному порядку.

Правила військового обліку військовозобов’язаних та резервістів

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають особи:

які звільнилися з військової служби у запас та незараховані до військового оперативного резерву;

призовники, які мають базову загальну військову підготовку;

особи, які припинили альтернативну невійськову службу в разі закінчення її строку або достроково;

військовозобов’язані особи, які приїхали з інших місцевостей України або із-за кордону через зміну місця проживання;

особи, які отримали громадянство України;

зняті з військового обліку ЗСУ, СБУ, розвідувальних органів, відповідно до рішення Міністерства оборони України;

особи, які звільнені від направлення для проходження базової військової служби відповідно до статті 18 закону;

ті, хто досяг 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

звільнені зі служби у військовому резерві та особи, які не досягли граничного віку перебування в запасі;

особи старші 25 років, які ніколи не перебували на військовому обліку;

особи старші 25 років, які відбули покарання в установах виконання покарань.

На військовий облік резервістів можуть стати такі категорії осіб:

зараховані до військового оперативного резерву;

особи, які уклали контракт про проходження служби в резерві ЗСУ та інших військових підрозділів;

резервісти, які прибули з інших місцевостей на нове місце проживання.

Відповідно до законодавства, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження служби та закінчили кафедри професійної, професійно-технічної, фахової передвищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Взяття на військовий облік здійснюється лише за особистої присутності особи (крім випадків, визначених у пунктах 15, Порядку та підпункті 10-1 пункту 1 додатка 2).

– Зняття з військового обліку може бути здійснено без особистої явки призовника, військовозобов’язаного чи резервіста до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – зазначають юристи.

Які документи потрібні для взяття на військовий облік

Для цього потрібен лише паспорт та військово-обліковий документ. Також необхідно, щоб під час зміни місця проживання у паспорті громадянина України була відмітка про реєстрацію.

– Варто зазначити, що військовий облік призовників здійснюється за місцем їхнього проживання у ТЦК та СП. Якщо це невелике селище, то потрібно стати на облік у відповідних виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, – кажуть юристи.

Види військового обліку

Наразі в Україні є загальний та спеціальний облік військовозобов’язаних та резервістів. На загальному обліку перебувають військовозобов’язані особи, які не мають броні, виданої органами державної влади або місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями під час мобілізації та воєнного стану.

На спеціальному обліку перебувають особи, які мають бронь від підприємств, організацій на період воєнного стану.

Ким здійснюється організація та ведення військового обліку

Відповідальні за військовий облік центральні і місцеві органи виконавчої влади та інші органи місцевого самоврядування.

Місце перебування призовників та резервістів на військовому обліку визначається відповідно до задекларованого місця проживання у ТЦК та СП.

Якщо у селищі немає територіальних центрів комплектування, то особи повинні стати на облік у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад.

Якщо людина виїхала за межі України і не перебуває на території держави понад три місяці, то повинен здійснюватися консульський облік у закордонних дипломатичних установах України.

Основні обов’язки призовників, резервістів та військовозобов’язаних:

усі особи повинні прибувати за викликом ТЦК та СП;

проходити підготовку до військової служби та виконувати обов’язки в запасі чи проходити службу у військовому резерві;

прибувати до ТЦК та СП у разі зміни місця проживання. Якщо особа змінила місце проживання, то вона зобов’язана у семиденний термін з’явитися до ТЦК з паспортом громадянина України та стати на військовий облік;

у разі зміни персональних даних, особа зобов’язана повідомляти у семиденний термін відповідні органи;

надавати документи, які підтверджують право на відстрочку;

у разі втрати військово-облікового документа повідомляти ТЦК про інцидент.

– Особи, які порушують правила військового обліку, несуть відповідальність відповідно до КУпАПу. Громадяни, які ухиляються від військового обліку у спеціальний період, несуть кримінальну відповідальність – зазначають юристи.

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