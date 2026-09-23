Під час російської атаки на Київ 23 вересня зафіксували приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Приліт поблизу Центрального вокзалу Києва: що відомо

В Укрзалізниці заявили, що, попри приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, сам об’єкт не пошкоджений.

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— У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено, — повідомили в Укрзалізниці.

У компанії також закликали людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Інших подробиць щодо прильоту поблизу Центрального вокзалу в Укрзалізниці наразі не повідомили.

Атака на Київ 23 вересня: що відомо

Упродовж ночі та ранку 23 вересня російські безпілотники атакували Київ. Наслідки фіксували у кількох районах столиці.

У Солом’янському районі повідомлялося про падіння уламків між житловими будинками, пожежу на території транспортного підприємства та пошкодження будівлі магазину. Також БпЛА влучив у дев’ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

У Голосіївському районі фіксували пожежу у складських приміщеннях, атаку на АЗС, падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі та на територію об’єкта транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі повідомлялося про влучання в об’єкт транспортної інфраструктури та загоряння на даху однієї з АЗС.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, один чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.

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