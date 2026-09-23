Приліт поблизу Центрального вокзалу Києва: в Укрзалізниці розповіли про наслідки
- В Укрзалізниці відреагували на інформацію про приліт поблизу Центрального вокзалу Києва.
- У компанії повідомили про стан будівлі вокзалу після атаки.
Під час російської атаки на Київ 23 вересня зафіксували приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Приліт поблизу Центрального вокзалу Києва: що відомо
В Укрзалізниці заявили, що, попри приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, сам об’єкт не пошкоджений.
— У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено, — повідомили в Укрзалізниці.
У компанії також закликали людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Інших подробиць щодо прильоту поблизу Центрального вокзалу в Укрзалізниці наразі не повідомили.
Атака на Київ 23 вересня: що відомо
Упродовж ночі та ранку 23 вересня російські безпілотники атакували Київ. Наслідки фіксували у кількох районах столиці.
У Солом’янському районі повідомлялося про падіння уламків між житловими будинками, пожежу на території транспортного підприємства та пошкодження будівлі магазину. Також БпЛА влучив у дев’ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.
У Голосіївському районі фіксували пожежу у складських приміщеннях, атаку на АЗС, падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі та на територію об’єкта транспортної інфраструктури.
У Дарницькому районі повідомлялося про влучання в об’єкт транспортної інфраструктури та загоряння на даху однієї з АЗС.
За останніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, один чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.