Контррозвідка СБУ запобігла теракту в центрі Рівного та затримала російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ.

Як СБУ запобігла теракту у Рівному

– Фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер “доповів” про це куратору з РФ. Надалі рашисти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує, що так ворог намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні України.

Співробітники СБУ затримали агента на місці, коли він намагався втекти після закладання вибухівки. Саморобний вибуховий пристрій вилучили та знешкодили.

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За даними слідства, затриманий працював кур’єром місцевого сервісу доставки. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали з пошуку легких заробітків.

Після вербування чоловік під приводом доставки пересувався містом на мопеді та знімав на телефон зовнішні периметри і паркувальні майданчики державних об’єктів. Так він підшукував місце для теракту та звітував куратору з РФ.

Згодом російський спецслужбіст передав йому координати схрону, звідки фігурант забрав саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із розвідувальними знімками та листуванням із російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради.

Нагадаємо, суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна дезертира, який на замовлення російських спецслужб готував теракт у центрі Запоріжжя.

Джерело : СБУ

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