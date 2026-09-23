У смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ Азов завершили майже двомісячну операцію із зачистки російських військ, які протягом літа накопичували сили для наступу в напрямку Дружківки та Добропілля.

Про це повідомив 1-й корпус НГУ Азов.

Азов зірвав спробу РФ оточити Дружківку

За словами командира 12-ї бригади спеціального призначення Азов Лева на позивний Хорус, підрозділи російської 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії намагалися вийти на логістичні маршрути українських військ.

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Це мало створити умови для оперативного оточення Дружківки, подальшої загрози Слов’янсько-Краматорській агломерації та розвитку наступу в напрямку Добропілля.

Щоб протидіяти російським військам, українське командування посилило підрозділи, які вже перебували на цій ділянці фронту.

До операції залучили розвідувальний загін спеціального призначення Ultima Ratio, 1-й та 6-й батальйони 12-ї бригади Азов, окремий загін спеціального призначення Туман 1-го корпусу НГУ та батальйон Шквал 425-го окремого штурмового полку Скеля.

Підтримку українським військовим забезпечував окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group НГУ.

Усі залучені підрозділи спільно планували операцію. Першочерговим завданням була вогнева ізоляція району накопичення російських військ та блокування противника. Після цього українські сили мали створити умови для власних штурмових дій.

Як проходила операція біля Дружківки

За словами командира 425-го полку Скеля Дмитра на позивний Водолій, перші українські штурмові групи розпочали висування 7 серпня.

Командир батальйону Шквал Сергій на позивний Замок пояснив, що перед просуванням піхоти українські військові завдали вогневого ураження по російських позиціях.

Значну роль під час операції відіграли артилерія та ударні безпілотники. Зокрема, Lasar’s Group підтримував українські штурмові підрозділи.

Військовослужбовець розвідувальної секції підрозділу на позивний Твістер також розповів про значення результатів операції Ашан.

Раніше Мілітарний повідомляв, що в межах операції Ашан Сили оборони України уразили понад 1000 одиниць російської бронетехніки та артилерії. Вона складалася з двох етапів і була спрямована на зниження бойових можливостей російських військ.

Командир першої спеціальної групи загону Туман на позивний Франик відзначив ефективну взаємодію штурмових підрозділів, артилерії та ударних дронів.

За його словами, протягом майже двох місяців його група знищила десятьох російських військових у стрілецьких боях та взяла одного в полон. Ще десятьох окупантів ліквідували за допомогою дронів.

Також Франик повідомив про численних поранених російських військових та ураження чотирьох артилерійських установок.

Проведення операції ускладнювали густа рослинність, нетипова тактика переміщення російських підрозділів та висока активність ворожих безпілотників. Дрони РФ, зокрема, суттєво ускладнювали евакуацію поранених українських військовослужбовців.

Учасники операції відзначили високий рівень координації між підрозділами. Командир 12-ї бригади Азов окремо наголосив на дисциплінованості особового складу батальйону Шквал, який діяв спільно з підрозділами Національної гвардії.

Втрати РФ під час операції

За оприлюдненими українською стороною підсумками операції, безповоротні втрати російських військ становили 237 осіб, санітарні – 44. Ще трьох російських військових взяли в полон.

У результаті українські підрозділи зірвали спробу армії РФ вийти на логістичні маршрути, необхідні для розвитку наступу в напрямку Дружківки та Добропілля.

За оцінкою учасників операції, втрата цього району змушує російське командування шукати інші напрямки наступу, що потребуватиме додаткового часу та ресурсів.

Нагадаємо, у липні Сили оборони розгромили масштабний наступ двох армій РФ на Донеччині.

Фото: Азов

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