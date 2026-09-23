В Україні у четвер, 24 вересня, заходи обмеження електроспоживання не планується.

Відключення електроенергії в Україні 24 вересня: що відомо

Як повідомила Укренерго, завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас в компанії просять споживати електроенергію ощадливо.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно в період з 10.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 вересня, станом на 9:30, воно було на 1,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 22 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 21 вересня.

Причина змін – хмарна погода у більшості областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Також внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру, на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях.

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