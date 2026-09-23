В Україні без дійсного військового квитка або документа про взяття на облік військовозобов’язаний не зможе влаштуватися на роботу або вступити до навчального закладу.

Тому важливо знати, що це за документи та як їх отримати. Що таке військово-облікові документи – читайте в матеріалі.

Військово-облікові документи: що це таке та як їх отримати

За словами юриста Радіона Кирилкіна, до військово-облікових документів найчастіше входять:

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посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Тобто призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а для військовозобов’язаних та військовослужбовців – військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Для того, щоб отримати військово-облікові документи, потрібно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем обліку.

Нові тимчасові посвідчення військовозобов’язаного наразі не оформлюють. Із 18 травня 2024 року основним документом для підтвердження військового обліку є військово-обліковий документ (ВОД). У 2026 році ВОД можна сформувати в електронному вигляді через Резерв+, а за потреби отримати його паперову роздруківку в ТЦК.

Що таке посвідчення про приписку: просте пояснення

Посвідчення про приписку – це такий тип документа, який видається українцям, приписаним до призовних дільниць.

Приписка чоловіків до призовних дільниць проводиться для того, щоб взяти їх на військовий облік, визначити наявні призовні ресурси, ступень придатності до військової служби, встановити освітній рівень здобутої спеціальності або професії, рівень фізичної підготовки, вивчити особисті якості.

Що таке е-ВОД і де його отримати

Як розповіли у Міноборони, електронний військово-обліковий документ є цифровим документом призовника, військовозобов’язаного або резервіста. Його можна сформувати через Резерв+ або портал Дія. Документ містить відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і має QR-код, за допомогою якого можна перевірити його дані.

Згідно з пунктом 9 постанови КМУ №559, електронний ВОД та його паперова копія, сформована з електронного документа, мають однакову юридичну силу. Тобто е-ВОД можна пред’явити як на екрані телефона, так і у роздрукованому вигляді.

Такий документ має строк дії. Е-ВОД дійсний протягом одного року з дати його формування, після чого його потрібно оновити.

Який військово-обліковий документ має бути у школяра

Частина третя статті 14 закону України Про військовий обов’язок і військову службу передбачає, що громадяни чоловічої статі, яким у відповідному році виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня.

Стати на облік можна через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника або особисто звернувшись до районного ТЦК та СП.

Після взяття на військовий облік призовник отримує військово-обліковий документ. Для більшості призовників він формується в електронній формі.

Якщо юнак ще не стоїть на військовому обліку, сформувати е-ВОД він не зможе, оскільки документ створюється на основі даних реєстру. У такому випадку школа може повідомити про необхідність стати на військовий облік у встановлений законом строк.

При цьому для призовників військово-обліковим документом також може бути посвідчення про приписку до призовної дільниці. Тому конкретна форма документа залежить від статусу та даних про військовий облік учня.

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