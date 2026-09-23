Ворог готується завдати масованого балістичного удару по території України, а відповідні ознаки підготовки вже зафіксовані. На цьому тлі російські представники свідомо затягують будь-які дипломатичні процеси, адже Кремль не зацікавлений у реальному припиненні вогню.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, закликавши громадян бути особливо уважними протягом найближчих днів.

РФ готує новий балістичний удар по Україні

За словами Коваленка, поки військові РФ готують нові обстріли, російські дипломати лише створюють видимість процесів та навмисно тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків до миру, оскільки припинення бойових дій не входить до реальних інтересів Москви.

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На його думку, змінити позицію російського диктатора Володимира Путіна та змусити його відмовитися від подальшої агресії спроможні лише спільні та рішучі дії ключових світових гравців.

— Путін впевнено не хоче завершувати війну, бо не бачить себе і оточення без війни, — наголосив Коваленко.

Наприклад, зрушити ситуацію з мертвої точки можуть США, Європейський Союз та Китай, але виключно за умови залучення Пекіна.

Коваленко наголосив, що українська сторона робить усе від неї залежне для досягнення справедливого миру.

За його словами, Київ залишається повністю відкритим до мирного врегулювання, але водночас Сили оборони України продовжують завдавати системних ударів по військовому потенціалу РФ, щоб позбавити її технічної та економічної здатності продовжувати війну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про загрозу нового масштабного обстрілу України з боку Росії, звернувши увагу, що необхідно посилити можливості протиповітряної оборони.

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