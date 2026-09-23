У середу, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він окреслив реальні втрати російських окупантів, розповів про успіхи України в знищенні економічного потенціалу РФ, попередив про складну зиму, а також оголосив про нові міжнародні угоди в оборонній сфері.

Факти ICTV зібрали головні заяви Зеленського з виступу на Генасамблеї ООН.

Економічний удар по РФ: втрата контролю над дизельною промисловістю

Зеленський розпочав свій виступ із цитування публікації президента США Дональда Трампа в мережі Truth Social, де зазначалося, що Росія втратила контроль над власною дизельною промисловістю через війну.

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Президент наголосив, що значна кількість російських НПЗ вже підірвана та виведена з ладу. Він пояснив, що головна мета таких атак — позбавити Кремль можливості фінансувати агресію.

— Цього понеділка, прямуючи до Нью-Йорка, десь у небі над великим і прекрасним Атлантичним океаном, я прочитав допис президента Трампа. Президент написав, що Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною. І важко уявити більш принизливу поразку для країни, яка має постійне місце в Раді Безпеки ООН і так пишається своїм експортом нафти, — зауважив Зеленський.

Він додав, що вперше в історії російська нафтова промисловість працює на останньому подиху.

— Але сама нафта не є метою України — це не наша ціль, як і бензин чи дизель, як і фабрики чи фактично самі порти. Наша ціль — це здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її більш жорстокою та руйнівною, — наголосив він.

Втрати РФ та ціна за кожен кілометр

Президент розкрив статистику втрат окупаційної армії, зазначивши, що з січня до серпня 2026 року російські війська втратили на полі бою 248 964 військових убитими та важкопораненими. На підтвердження цього Україна має архів відеозаписів із дронів.

— 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість російських військових, втрачених лише за вісім місяців. У нас є відеопідтвердження щодо кожної з цих втрат. І це не просто статистика. Це про людей. У нас є архів відео з дронів. Відео, які показують тисячі росіян, які втрачають життя у зонах ураження. Це безумство. Але вони все одно продовжують іти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін, — заявив він.

Зеленський зауважив, що ціною таких масштабних втрат РФ захопила лише трохи більше тисячі квадратних кілометрів, більшу частину з яких Сили оборони України вже відвоювали назад.

— Тож щоб додати ще одну тисячу квадратних кілометрів, Путін платить 248 людьми за кожен кілометр. Хтось усе ще вважає його розсудливим і поміркованим? Його товариш, лідер Північної Кореї, відправив свої війська до Росії, щоб підсилити слабкі місця російської армії. Північнокорейці також зазнали важких втрат. Чому корейці мають віддавати свої життя у війні проти України? Кім Чен Ин використовує їх як валюту. І він отримує щось натомість, — вважає Зеленський.

Передавання полонених з КНДР Південній Кореї

Президент підтвердив факт передавання двох північнокорейських військовополонених Республіці Корея та описав жорстокість ідеологічного виховання в КНДР.

— Нещодавно ми передали двох північнокорейських військовополонених Республіці Корея. Цих хлопців не так легко взяти живими. Один із них потрапив сюди, зрозумів, що опиниться в полоні, спробував вкоротити собі вік — і був приголомшений тим, що доля не дозволила йому померти. Ось як вони виховують людей. Це реальність. У них відбирають свободу, право вибору та вбивають у голови, що вони мусять загинути за будь-яку ціну, — розповів він.

Даючи оцінку російському диктаторові, Зеленський назвав його джерелом глобальної нестабільності.

— Після всього цього ви взагалі можете уявити його без війни? Він — пацієнт зеро, той самий, від кого ця ідея війни поширюється далі. І куди б вона не проникала, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики та кризи, — запевнив президент, закликавши світ зупинити загрозу.

Терор РФ та нові українські дрони-перехоплювачі

Від початку року Росія випустила по Україні понад 2,1 тисяч ракет різних типів (зокрема, більше 950 балістичних) та 63 тисяч ударних безпілотники (із них понад 7,7 тисяч — це реактивні дрони).

— Росіяни запускають реактивні Shahed щогодини проти міст, економіки, інфраструктури. Бойова авіація веде боротьбу з ними 24/7. Чи вижила б ваша країна, якби вам довелося зіткнутися з чимось подібним? Україна вижила, — наголосив він.

Зеленський повідомив, що Сили оборони вже успішно випробували чотири нові моделі українських дронів-перехоплювачів проти російських реактивних безпілотників.

Міжнародні дронові угоди та розвиток ВПК

Під час перебування на Генасамблеї ООН Україна уклала важливі оборонні домовленості.

— Я підписав таку угоду із Фінляндією, і це вагомо. Також я підписав безпекову угоду з Австралією, безпілотники є її частиною. Крім того, ми готуємо дронові угоди з Канадою та іншими країнами, — оголосив президент.

Він додав, що Україна адаптує ці формати під партнерів у Перській затоці, на Південному Кавказі та в Європі. Також оборонно-промисловий комплекс виготовляє широкий спектр озброєння — дешевше, швидше та вже перевіреного в реальних боях.

Попередження про сувору зиму та залучення РФ найманців із 47 країн

Зеленський наголосив, що українці готуються до складного зимового періоду через постійні атаки ворога на енергетику та теплопостачання.

— Росія продовжуватиме бити по нашій енергосистемі та теплопостачанню. Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь не буде іншого вибору, окрім як зробити її болючою для Росії, — стверджує він.

Крім того, президент розкрив дані про те, що РФ залучає до бойових дій громадян 47 країн світу. Зокрема, Індії, Непалу, Гани, Таджикистану, Ємену, Куби, Судану, ПАР та інших.

— Я хочу звернутися напряму до кожного представника цих 47 країн: ви знаєте, що Росія робить із вашими людьми. Вони — ваші громадяни. Подбайте про них і не дозвольте їм опинитися на фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути у цю війну. Не дозволяйте Росії прикривати свій сором і розплачуватися за безумство життями ваших людей, — закликав Зеленський із трибуни ООН.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

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