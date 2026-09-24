Російські війська, починаючи з вечора 23 вересня, атакують Україну.

У Києві внаслідок ударів балістикою загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, а пошкоджень зазнали понад 50 цивільних об’єктів. На Харківщині російський удар по агропідприємству забрав життя шістьох працівників.

Під комбінованою атакою перебували Київщина та Одещина, у Хмельницькому безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Зараз дивляться

На Рівненщині пошкоджена інфраструктура, а на Дніпропетровщині через обстріли Нікопольщини поранений чоловік.

Про ці та інші події ночі та ранку 24 вересня — читайте в дайджесті.

Масований удар по Києву

Уночі проти 24 вересня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Наслідки ударів зафіксували у Солом’янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Загалом у столиці пошкоджено понад 50 цивільних об’єктів. Серед них — житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок і текстильне підприємство.

У Подільському районі уламки ракети впали на парковку біля пологового будинку. Загорілися автомобілі, а вибуховою хвилею в медзакладі вибило вікна та пошкодило фасад. Пошкоджений також розташований поруч клініко-діагностичний центр.

У Солом’янському районі частково зруйновані складські будівлі. Після удару виникла пожежа, яка поширилася на підвальні приміщення.

У Дніпровському районі уламки падали у дворах житлових будинків. Частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені сусідні оселі та адміністративна будівля.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину, після чого загорілися автомобілі.

Унаслідок нічної атаки загинули двоє людей — жінка, яка прямувала до укриття, та чоловік, який перечікував атаку в підземному переході. Ще восьмеро людей поранені, серед них поліцейський, який прибув допомагати постраждалим. Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Уранці атака на столицю продовжилася. Повідомлялося про нову пожежу автомобілів.

Атака дронами та балістикою на Київщину

Київська область упродовж 23 вересня та вночі проти 24 вересня перебувала під ударами російських безпілотників і балістичних ракет.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Бучанському районі. Там пошкоджені п’ять приватних будинків та автомобіль. В одному з будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Постраждала жінка 1945 року народження. У неї діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надали на місці.

У Фастівському районі пошкоджений автомобіль, а в Бориспільському — приватний житловий будинок. Загалом унаслідок атак пошкоджено вісім об’єктів.

Станом на ранок служби продовжували ліквідовувати наслідки, а повітряна тривога в області ще тривала.

Удар по агропідприємству на Харківщині

Уранці 24 вересня російські війська завдали удару по Харківській області. Під атакою опинилося аграрне підприємство.

У момент удару працівники ферми сортували овочі. Загинули шестеро людей.

Ще 12 людей дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці атаки працюють рятувальники та слідчі поліції, які ліквідовують наслідки та документують удар.

Масована атака на Одесу та область

Уночі Росія здійснила комбіновану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Під удар потрапили житлові будинки, лікарня, гімназія, торговельний центр, складські приміщення та інші об’єкти.

Пошкоджена 10-поверхова нежитлова будівля та торговельний центр, який уже зазнавав російських ударів. Руйнувань також зазнали покрівля відділення міської лікарні та продуктові склади.

У житловому секторі щонайменше в десяти будинках вибило вікна. Пошкоджені вікна в гімназії та автомобілі.

Комунальні служби почали ліквідовувати наслідки ще вночі. До ранку вулиці розчистили, а вибиті віконні отвори в житлових будинках почали закривати.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Дрон влучив у багатоповерхівку у Хмельницькому

Хмельницька область із ночі перебувала під атакою російських безпілотників. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, повідомлялося про збиті повітряні цілі.

В обласному центрі російський дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок.

На місце направили рятувальників та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, внаслідок влучання люди не постраждали.

Детальні наслідки атаки встановлюються.

На Рівненщині пошкоджена інфраструктура

Повітряна тривога на Рівненщині тривала всю ніч і продовжилася вранці 24 вересня. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Під час ранкової атаки вибухи було чути у Рівному. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух російських ударних безпілотників територією області.

Унаслідок атаки зафіксовані пошкодження інфраструктури. За попередніми даними, люди не постраждали.

Влада попередила, що небезпеку можуть становити уламки збитих повітряних цілей, та закликала жителів залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Обстріл Нікопольщини

Російські війська вночі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Унаслідок атак пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

Поранення дістав 39-річний чоловік. Його стан дозволяє проходити лікування амбулаторно.

Робота ППО та негода на Черкащині

На Черкащині від ранку 23 вересня сили ППО знешкодили вісім російських безпілотників.

За даними обласної влади, звернень щодо постраждалих або пошкодження майна внаслідок атаки не надходило.

Водночас вранці 24 вересня вся область знову перебувала під повітряною тривогою.

Окремою проблемою стала негода. Через погіршення погодних умов без електропостачання залишилися 30 населених пунктів у Черкаському та Золотоніському районах, половина з них — частково. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Атака на Волинь

Уночі та вранці 24 вересня Волинська область також перебувала під російською атакою. У регіоні зафіксували два ударні безпілотники типу Shahed.

Обидві повітряні цілі вдалося знищити. Один дрон збила тактична авіація, ще один — мобільні вогневі групи ППО.

За попередніми даними Волинської ОВА, внаслідок атаки люди не постраждали. Пошкоджень інфраструктури в області також не зафіксували.