Кабінет міністрів України призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На новій посаді він відповідатиме за розбудову цифрових систем і сервісів для Сил оборони, а також впровадження новітніх технологій, що спрощують процеси в армії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Олексій Рева призначений заступником міністра оборони

У Міноборони наголошують, що посилення цифровізації є необхідним, щоб потреби Сил оборони швидше перетворювалися на конкретні технологічні рішення. Цифрові інструменти скорочують час на ухвалення командних рішень та забезпечують військовослужбовців оперативним доступом до точної інформації.

Зараз дивляться

Головною метою стратегії оборонного відомства наразі є об’єднання окремих цифрових продуктів у єдину цілісну екосистему. Серед ключових напрямів роботи Олексія Реви залишається розвиток та вдосконалення основних цифрових систем:

військового застосунку Армія+;

застосунку для військовозобов’язаних Резерв+;

системи ситуаційної обізнаності та бойового управління Delta.

Олексій Рева має значний досвід роботи в ІТ-секторі Міністерства оборони. Він очолював проєктні команди, брав безпосередню участь у розробці застосунку Армія+ та сприяв створенню цифрової системи обліку військовослужбовців Імпульс.

Окремим важливим етапом у стратегії розвитку цифровізації має стати відкриття ринку ІТ-продуктів для потреб оборони. Це дозволить масово залучати ІТ-індустрію до розробки цифрових рішень і скоротити шлях від виявлення потреби на фронті до впровадження готового софту в армії.

Фото: Олексій Рева

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