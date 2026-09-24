Сили оборони України 23 вересня та вночі 24 вересня уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, російські радіолокаційні станції 35Н6 Каста та П-18, а також склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на об’єкти РФ: що відомо

Однією з цілей стало місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних безпілотників у районі Донецька.

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У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України.

Таким чином українські військові намагаються уражати не лише самі безпілотники під час атак, а й інфраструктуру, яку російські підрозділи використовують для їхнього зберігання, підготовки та запуску.

Ще дві цілі були пов’язані з роботою російської системи протиповітряної оборони.

У районі Чехограда (раніше Новогродківки) Запорізької області уражено радіолокаційну станцію 35Н6 Каста.

Це російська мобільна РЛС кругового огляду, призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема тих, які рухаються на гранично малих висотах. Станція також передає отримані дані системам ППО.

У районі Якимівки Запорізької області Сили оборони уразили ще одну російську радіолокаційну станцію — П-18.

П-18 є рухомою РЛС дальнього виявлення метрового діапазону, розробленою ще за радянських часів. Вона дозволяє виявляти повітряні цілі, визначати їхній азимут і дальність та передавати ці дані іншим підрозділам.

Російська армія використовує такі станції, зокрема, як засіб раннього попередження для протиповітряної оборони.

Ще один удар припав на об’єкт забезпечення російських військ.

За інформацією Генштабу, в районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота по ключових військових цілях російської армії триває.

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