З 1 жовтня для внутрішньо переселених осіб діятимуть оновлені правила виплат, компенсацій та житлової підтримки. Частина змін торкнеться оренди, тимчасового проживання і доступу до нових програм.

Факти ICTV зібрали головні зміни для ВПО з 1 жовтня та пояснили, на які виплати, компенсації й житлові програми можна розраховувати.

Як ВПО отримати безоплатне житло в селі: умови програми

У жовтні для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через війну, діятиме експериментальна програма Будиночки в селі для ВПО, передбачена постановою №751.

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За її умовами громада купуватиме приватний будинок у сільській місцевості, оформлюватиме його у комунальну власність і безоплатно передаватиме родині ВПО для проживання.

Будинок не переходить у власність переселенців і не підлягає приватизації. Договір укладають на строк до трьох років із можливістю продовження за згодою сторін. Якщо родина придбає або отримає інше житло, право користування будинком припиняється достроково.

На придбання одного будинку передбачено до 500 тис. грн. У 2026 році планують придбати близько 1 тис. таких осель. Громади можуть фінансувати купівлю за рахунок державної субвенції, місцевого бюджету або донорської допомоги.

Власник будинку повинен мати документи на житло та земельну ділянку, а також не мати боргів за комунальні послуги.

Програма розрахована на переселенців, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання, які не мають іншого житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за знищене житло та житловий ваучер.

Перевагу під час відбору мають багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, родини з дітьми з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також пенсіонери.

Компенсація за розміщення ВПО: хто може отримати та що змінилося

Для установ, підприємств, організацій та ФОПів, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб, з 1 жовтня продовжить діяти державна компенсація витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Правила визначає постанова Кабміну №616.

Там зазначається, що компенсація покриває вартість житлово-комунальних послуг у межах установлених соціальних норм, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Важливо, що гроші отримують не самі переселенці, а юридичні особи та ФОПи, які безоплатно надають їм житло.

Компенсацію призначають на шість місяців із місяця подання заяви. Після завершення цього строку Пенсійний фонд перевіряє право на виплату і, за наявності підстав, призначає її ще на шість місяців.

У червні 2026 року Кабмін постановою №715 оновив правила. Зокрема, строк тимчасової компенсації для випадків, коли ВПО не має хоча б одного необхідного документа, збільшили з двох до трьох місяців.

Також розширили перелік документів, якими можна підтвердити знищення житла. Тепер враховуються, зокрема, акти дистанційного обстеження знищеного об’єкта нерухомості.

Компенсацію можуть отримати за розміщення ВПО, які виїхали з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій і не мають іншого житла за їх межами. Підставою також може бути зруйноване або непридатне для проживання житло, інформацію про яке внесено до відповідного державного реєстру.

Водночас компенсацію не призначають, якщо ВПО за іншою адресою вже отримує компенсацію за іншою державною програмою, субсидію чи пільгу на житлово-комунальні послуги або державну субсидію на оренду житла за програмою, передбаченою постановою №1225.

Підставою для відмови також може бути перебування ВПО за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, фактичне непроживання за заявленою адресою протягом такого самого строку або недостовірні відомості у заяві, які впливають на право на виплату чи її розмір.

Після змін в електронному кабінеті Пенсійного фонду має відображатися інформація про призначення компенсації, перелік ВПО, за яких її нараховано, розрахунок суми, нараховані та виплачені кошти. У разі відмови там також зазначатимуть її причину.

Заяву на компенсацію подають онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або іншого засобу електронної ідентифікації.

Окремо постановою №728 оновлено правила роботи місць тимчасового проживання ВПО. Перед включенням приміщення до відповідного переліку проводять обов’язковий моніторинг, а для людей без документів, що посвідчують особу, строк тимчасового проживання збільшили до 90 календарних днів.

Також уточнено порядок укладення, продовження та розірвання договорів користування такими приміщеннями, права й обов’язки адміністрацій та мешканців, а також вимоги щодо соціальної адаптації та працевлаштування працездатних ВПО.

Оренда житла для ВПО: що змінила Верховна Рада

У вересні Верховна Рада ухвалила закон №15579, який розширює можливості використання державного та комунального майна для розміщення і проживання внутрішньо переміщених осіб.

Документ вносить зміни до закону Про оренду державного та комунального майна. До 1 січня 2028 року тимчасово призупиняється дія норми, яка виключала з-під його дії оренду житла державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад.

Це створює правову можливість застосовувати механізм оренди державного та комунального майна, якщо відповідні об’єкти необхідні для розміщення ВПО.

Єдине житлове вікно для ВПО: що планує уряд

Також серед рішень, які уряд готує для внутрішньо переміщених осіб, – створення так званого єдиного житлового вікна. Воно має спростити доступ ВПО до різних програм житлової підтримки.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам невідкладно підготувати пакет урядових рішень і детальний фінансовий розрахунок для його реалізації. Пропозиції також мають узгодити з народними депутатами.

Окремо уряд планує систематизувати дані про місця тимчасового проживання ВПО. Наразі їх налічується 78 тис. Влада має перевірити, скільки з них реально доступні та придатні для проживання родин, зокрема маломобільних людей.

Запровадження єдиного житлового вікна має дозволити переселенцю один раз звернутися до держави та отримати перелік усіх доступних для нього варіантів житлової підтримки.

Йдеться, зокрема, про приватну оренду, соціальне орендне житло та компенсацію за зруйноване житло. ВПО не доведеться повторно проходити однакові процедури для участі в кожній окремій програмі.

Підтримка ВПО у 2027 році: що заклали у проєкт бюджету

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд передбачив збільшення фінансування соціальних програм, підтримки внутрішньо переміщених осіб та житлових програм. Додаткові ресурси також планують спрямувати регіонам і громадам на відновлення та розвиток.

Водночас конкретні обсяги фінансування програм для ВПО ще можуть змінитися, оскільки проєкт бюджету має розглянути та ухвалити Верховна Рада.

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