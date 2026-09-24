Президент США Дональд Трамп погодився передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну прохання президента України Володимира Зеленського щодо здійснення тиску на російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни та реалізації кроків із деескалації.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами за підсумками свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Що Зеленський просив Трампа передати Сі Цзіньпіну

Як розповів Зеленський, він особисто звернувся до американського президента з проханням підняти це питання під час контактів із Пекіном.

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– Я сьогодні попросив президента США відверто, щоб він поговорив із Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай, — наголосив він.

За словами президента України, конкретними проявами такої деескалації можуть стати потенційні домовленості у стратегічних сферах, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури та гарантування безпеки зернового експорту.

— Я вважаю, що це демонстрація деескалації. Принаймні, це демонстрація лідерам цих великих країн, — стверджує він.

Зеленський підтвердив, що Трамп позитивно відреагував на ініціативу та пообіцяв донести цю позицію до китайського лідера. За словами президента, очільник Білого дому відповів, що передасть Сі Цзіньпіну все.

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