Президент Володимир Зеленський обговорив з керівниками 30 провідних американських компаній нові інвестиції в оборонні технології, спільне виробництво, енергетичні проєкти та накопичення енергії.

Про це повідомляє Офіс президента у четвер, 24 вересня.

Зеленський обговорив нові інвестиції з американським бізнесом

– Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості й про спільні проєкти в енергетиці, накопиченні енергії. Обговорювали створення суверенного фонду та розвиток ринку капіталу, а також досвід спеціальних економічних зон та індустріальних парків для відбудови регіонів, – йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили розробку економічної стратегії України за підтримки членів Міжнародної дорадчої групи та реалізацію проєктів у пріоритетних сферах.

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У зустрічі взяли участь члени Міжнародної дорадчої групи із залучення інвестицій в Україну й розвитку пріоритетних секторів економіки (Група економічних радників), а також заступник міністра фінансів США Джонатан Грінстін.

Серед учасників були керівники Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торгової палати США та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Учасники зустрічі розглянули роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та нові інвестиції, які найближчим часом готують фонд і DFC.

Крім того, сторони обговорили доступні американським інвесторам інструменти страхування воєнних ризиків і фінансування.

Володимир Зеленський запросив представників компаній долучитися до спільної роботи над пріоритетними інвестиційними проєктами та механізмами їх реалізації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом із Першою леді Оленою Зеленською прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави провів зустрічі з лідерами Туреччини, Сирії, Австралії, Нідерландів та Еквадору. Під час цих переговорів обговорювали безпекову ситуацію в Чорному морі, контакти з американською стороною, внесок в енергетику України та санкції проти тіньового флоту Росії.

Також президент України зустрівся з Дональдом Трампом та Урсулою фон дер Ляєн.

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