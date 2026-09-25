У ніч на 25 вересня українські сили уразили два нафтопереробні заводи в Росії, оборонне підприємство в Ульяновську та дві радіолокаційні станції у Ростовському регіоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна уразила два НПЗ і завод Іскра в Росії

За словами Зеленського, внаслідок українських далекобійних ударів уражено НПЗ у Пермі та Новошахтинську.

Зараз дивляться

Також президент повідомив про влучання по оборонному підприємству Завод Іскра в Ульяновську.

Крім того, у Ростовському регіоні було уражено дві російські радіолокаційні станції.

– Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя, – прокоментував ці удари Володимир Зеленський.

Він подякував залученим підрозділам за точність і системну роботу зі зменшення військового потенціалу Росії.

Нагадаємо, 23 вересня в російській Уфі на тлі атаки БпЛА пролунали вибухи, після чого дим помітили в районі Уфимського НПЗ. Влада Башкортостану тоді офіційно не підтверджувала удар по підприємству.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.