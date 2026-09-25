Два НПЗ, завод Іскра і дві РЛС: Зеленський повідомив про нові удари по РФ
У ніч на 25 вересня українські сили уразили два нафтопереробні заводи в Росії, оборонне підприємство в Ульяновську та дві радіолокаційні станції у Ростовському регіоні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Україна уразила два НПЗ і завод Іскра в Росії
За словами Зеленського, внаслідок українських далекобійних ударів уражено НПЗ у Пермі та Новошахтинську.
Також президент повідомив про влучання по оборонному підприємству Завод Іскра в Ульяновську.
Крім того, у Ростовському регіоні було уражено дві російські радіолокаційні станції.
– Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя, – прокоментував ці удари Володимир Зеленський.
Він подякував залученим підрозділам за точність і системну роботу зі зменшення військового потенціалу Росії.
Нагадаємо, 23 вересня в російській Уфі на тлі атаки БпЛА пролунали вибухи, після чого дим помітили в районі Уфимського НПЗ. Влада Башкортостану тоді офіційно не підтверджувала удар по підприємству.