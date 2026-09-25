Російські війська вночі та вранці 25 вересня продовжили атакувати Україну.

У Києві внаслідок ударів безпілотників загинув 14-річний хлопець, ще 14 осіб, серед яких дев’ятирічний хлопчик, постраждали. В Одесі російська атака забрала життя однієї людини, ще один чоловік зазнав поранень.

Серед інших подій ранку — домовленість України про новий пакет ракет для систем Patriot та заява Південної Кореї щодо передання Києвом двох північнокорейських військовополонених.

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Про ці та інші події ночі та ранку 25 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Київ

Уночі проти 25 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували в Солом’янському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах.

У Солом’янському районі спочатку повідомили про падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Згодом стало відомо про влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. Ще на одній локації виникла пожежа на відкритій території біля нежитлової будівлі.

У Печерському районі російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок на рівні 7–10 поверхів. У Подільському районі БпЛА влучив у нежитлову будівлю, а у Шевченківському — у п’ятиповерхову нежитлову споруду.

Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопець. Ще 17 осіб постраждали. 8 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень, серед них одна 9-річна дитина.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, остаточні наслідки атаки уточнюються.

Удар по Одесі

Одесу від ночі неодноразово атакували російські безпілотники. У місті шість разів оголошували повітряну тривогу, однак основні наслідки зафіксували вже після ранкових ударів.

Російські війська завдали серії ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Пошкоджені приватні житлові будинки та інфраструктура.

Унаслідок атаки одна людина загинула. Ще одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють оперативні служби та триває ліквідація наслідків.

Дрон влучив у залізничну інфраструктуру на Полтавщині

Уранці російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками.

У Полтавському районі один із БпЛА влучив в об’єкт залізничної інфраструктури. Попередньо, люди не постраждали.

Наслідки зафіксували й у житловому секторі. В одному з приватних будинків пошкоджені паркан, вхідні двері, шифер та скло.

Ще три російські БпЛА виявили на трьох локаціях у Полтавському районі. Два з них були з бойовими частинами. Усі необхідні служби працюють на місцях, звернень щодо травмованих не надходило.

У Лубенському районі на відкритій місцевості впав ще один ворожий безпілотник із бойовою частиною. Територію обстежують сапери. Попередньо, постраждалих немає.

Атака на Київщину

Уночі російські війська атакували Київську область безпілотниками. Наслідки зафіксували в Бучанському, Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок. Там постраждала 80-річна жінка.

У Броварському районі пошкоджено складське приміщення. У Бориспільському районі удару зазнало виробниче приміщення, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання.

В Обухівському районі пошкоджені три приватні домоволодіння та чотири транспортні засоби.

Загалом у Київській області внаслідок атаки пошкоджено дев’ять об’єктів. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці.

Атака на Хмельниччину

Уночі та вранці 25 вересня російські війська атакували Хмельницьку область безпілотниками. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, станом на 11:00 сили ППО збили або подавили сім російських безпілотників.

У Шепетівському районі внаслідок атаки пошкоджені фасад та вікна житлового будинку.

Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Станом на 11:50 повітряна тривога на Хмельниччині тривала.

На Житомирщині атакована транспортна інфраструктура

Уночі проти 25 вересня російські війська атакували Житомирську область.

Під ударами опинилися об’єкти транспортної інфраструктури. На місцях влучань виникли пожежі, які рятувальники локалізували.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Інформація щодо масштабів пошкоджень транспортної інфраструктури уточнюється.

У Запоріжжі пошкоджені два медзаклади

Уранці 25 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок ударів пошкоджені два медичні заклади.

В одному з них після влучання виникла пожежа. Із будівлі евакуювали п’ятьох людей. Один чоловік дістав легкі травми, йому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом стало відомо про пошкодження другого медичного закладу. Там понівечені приміщення, автомобілі швидкої допомоги та цивільні автівки. На цій локації люди не постраждали.

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські війська понад десять разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджені магазини.

Поранення дістала 66-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура.

Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягла домовленості про новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

З якою саме країною домовилися про постачання, президент не уточнив.

Зеленський також повідомив про підписання безпекової угоди з Австралією та Drone Deal із Фінляндією. За його словами, під час заходів у межах Генеральної асамблеї ООН українська делегація провела близько 20 зустрічей із лідерами інших держав.

Сеул заявив про порушення домовленості з Києвом

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про конфіденційність, оприлюднивши інформацію про передання двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

За словами південнокорейського президента, сторони попередньо домовилися не розголошувати інформацію через можливі ризики для дипломатії, національної безпеки, самих військовополонених та їхніх родин у КНДР.

В Офісі президента України заявили, що Київ оприлюднив лише факт передання військових, не розкриваючи деталей процесу.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї повідомив, що Сеул заздалегідь знав про намір Зеленського згадати передання полонених, однак не знав, у якій саме формі ця інформація буде оприлюднена.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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