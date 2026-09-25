Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 25 вересня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4 118 дронів-камікадзе та здійснив 1 869 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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