Українська металургія різко скоротила виробництво у серпні, а у вересні ситуація може погіршитися ще більше. Після російських ударів зупинилися Запоріжсталь і Каметсталь, а 25 вересня стало відомо про припинення роботи АрселорМіттал Кривий Ріг.

Чим загрожує металургійна криза в Україні та як це вплине на економіку, розбиралися Факти ICTV.

Металургія під час війни в Україні: виробництво сталі скоротилося

За даними ОП Укрметалургпром, у серпні 2026 року українські металургійні підприємства виробили 277 тис. т сталі. Це на 57,3% менше, ніж у серпні 2025 року, і на 39,4% менше порівняно з липнем.

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Виробництво чавуну у серпні становило 257,1 тис. т, скоротившись на 65,6% у річному вимірі. Випуск товарного металопрокату зменшився на 57,4%, до 269,5 тис. т.

За січень-серпень українські підприємства виробили 4,3 млн т сталі, що на 12,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними аналітиків GMK Center, серпневий показник став одним із найнижчих в історії української металургії. Нижчими обсяги виробництва були лише у квітні та грудні 2022 року.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко зазначив, що у першій половині серпня на виробництво впливали морська блокада та обмеження постачань до ЄС. У другій половині місяця ситуація різко погіршилася після атак на Запоріжсталь та Каметсталь.

За оцінкою Тарасенка, через це у вересні обсяги виробництва сталі будуть ще нижчими, ніж у серпні.

Зупинка ArcelorMittal ще більше вдарить по галузі

25 вересня керівництво ArcelorMittal повідомило, що не може безпечно та стабільно відновити роботу АрселорМіттал Кривий Ріг.

За останні п’ять тижнів підприємство зазнало чотирьох ракетних ударів. Останній стався 21 вересня. За даними компанії, внаслідок атак загинули п’ятеро працівників, ще 17 були поранені, один із них перебуває у критичному стані. Виробничі потужності підприємства зазнали значних пошкоджень.

Генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо заявив, що компанія більше не може безпечно експлуатувати підприємство. Наразі ArcelorMittal планує зосередитися на збереженні інфраструктури, щоб у майбутньому залишалася можливість відновити виробництво.

Металургійна криза в Україні: чим загрожує

Зупинення великих металургійних підприємств в Україні, зокрема і АрселорМіттал Кривий Ріг, матиме наслідки не лише для показників окремого заводу.

Скорочення виробництва означає менші обсяги промислової продукції та експорту, а також меншу потребу в залізничних перевезеннях, енергоресурсах, сировині та послугах підприємств, які працюють із металургійним комплексом.

Факти ICTV розпитали виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, економіста Олега Пендзина, чим загрожує металургійна криза Україні. Експерт розповів, що зупинка металургійних підприємств матиме наслідки не лише для самої галузі, а й для міст, економіка яких значною мірою залежить від роботи великих комбінатів.

За його словами, разом із зупинкою підприємств люди втрачають робочі місця та доходи. Це означає, що скорочуються і витрати в місцевій економіці.

Гірничо-металургійна галузь має вагоме значення для зайнятості в Україні. Безпосередньо на підприємствах комплексу працюють близько 70 тис. людей, а ще приблизно 280 тис. робочих місць пов’язані з діяльністю суміжних сфер.

Залежність від великих промислових підприємств відчувається у Кривому Розі, Запоріжжі, Кам’янському та інших містах із розвиненою промисловістю. Для них комбінати є не лише великими роботодавцями.

Від їхньої роботи залежать надходження до місцевих бюджетів, діяльність підприємств-підрядників, транспортних і ремонтних компаній, а також попит на товари та послуги місцевого бізнесу.

Якщо виробництво зупиняється, наслідки поступово поширюються на всю міську економіку. Скорочення обсягів роботи означає менше замовлень для перевізників, постачальників, ремонтних підприємств та інших партнерів промислових компаній.

Криза у металургії позначиться на містах, де великі металургійні підприємства є одними з основних роботодавців. Після звільнення вузьким спеціалістам складно знайти роботу за фахом, оскільки під час війни кількість відповідних вакансій обмежена.

— Я не виключаю, що це може стати додатковим фактором для нової хвилі міграції з України. Якщо люди не знаходять можливості працевлаштуватися у своєму місті, частина з них може шукати роботу в інших регіонах або за кордоном, — наголосив економіст.

Економіст додає, що проблема не обмежується лише металургійними підприємствами. В Україні зупинилася робота значної кількості гірничо-збагачувальних комбінатів.

Це також означає втрату робочих місць і доходів для людей, які працювали на цих підприємствах, а отже, створює додатковий тиск на міста, де гірничо-металургійний комплекс був основою економіки.

На думку економіста, криза у металургії в Україні позначиться і на роботі залізниці. Проте експерт зазначає, що не варто очікувати, що зупинка металургійних підприємств стане критичним фактором для роботи Укрзалізниці.

УЗ вже має суттєві проблеми через російські удари по інфраструктурі, рухомому складу та локомотивному парку. Крім того, обсяги перевезень металургійної продукції та сировини для неї вже скоротилися через зменшення виробництва.

За оцінкою Пендзина, металургія відіграє значну роль в українській економіці та до війни забезпечувала близько 7% ВВП. Тому проблеми галузі відображаються не лише на окремих підприємствах, а й на суміжних сферах.

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