Українські спецслужби здобули два документи РФ із детальними планами ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив під час національного телемарафону Єдині новини.

Шмигаль про плани РФ щодо ударів по енергетиці України

За словами Шмигаля, українські спецслужби отримали матеріали російської сторони, в яких викладена стратегія атак на українську енергетику протягом прийдешньої зими.

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Ідеться про два великі документи з детальними таблицями та розрахунками. Міністр зазначив, що російська сторона визначила не лише конкретні об’єкти, а й кількість озброєння для їхнього ураження.

Ці матеріали Україна показала міжнародним партнерам. За словами Шмигаля, їх вразив рівень деталізації російських планів.

— Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику, — заявив міністр.

Які об’єкти РФ планує атакувати взимку

Як пояснив Шмигаль, у російських документах йдеться про енергетичну інфраструктуру в широкому розумінні. Серед потенційних цілей — об’єкти генерації електроенергії, тепло- та водопостачання, водовідведення.

Окремо в планах фігурують енергетичні інтерконектори — як ті, через які електроенергія надходить в Україну з Європи, так і ті, що забезпечують її передання через Дніпро.

Для кожного такого об’єкта російська сторона, за словами міністра, розрахувала так званий наряд сил — тобто які саме засоби та в якій кількості планується використати.

— Наряди, як вони називають, на кожен об’єкт розписані: від балістичних ракет до дронів із реактивними двигунами та звичайних дронів. Тобто все пораховано, — сказав Шмигаль.

Очільник Міненерго також зазначив, що Росія має значний масив даних про українську енергетичну інфраструктуру. Ідеться не лише про об’єкти, які вже зазнавали російських ударів, а й про ті, які раніше не атакували.

За словами Шмигаля, це свідчить про те, що РФ готується до зимових атак дуже ґрунтовно. Водночас Україна знає про ці плани та також проводить підготовку для захисту енергосистеми.

Ще 2 вересня Володимир Путін публічно заявив, що російській армії наказано готувати та завдавати масованих ударів по об’єктах енергетики України.

Путін стверджував, що таке рішення стало відповіддю на українські удари по російській інфраструктурі та підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

За його словами, відповідне доручення російські військові вже отримали.

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