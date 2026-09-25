Президент Володимир Зеленський очікує від США результатів розмови Дональда Трампа із Сі Цзіньпінем щодо впливу на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський про очікування впливу на Путіна після зустрічі Трампа та Сі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі не отримав від американської сторони результату розмови президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо можливого впливу на Володимира Путіна для завершення війни.

– Зустріч Трампа і Сі відбулася. Перед цією зустріччю у мене була зустріч в Нью-Йорку з президентом США. Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто президента Трампа підняти це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек я ще не отримував від американської команди, розраховую, що отримую результат цієї частини їх бесіди, – сказав Зеленський журналістам.

Нагадаємо, 23–25 вересня Сі Цзіньпін перебуває у США з державним візитом на запрошення Дональда Трампа.

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Відомо, що під час переговорів у Білому домі Трамп і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні та низку інших міжнародних питань.

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