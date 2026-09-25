В окупованих Олешках критично погіршилася гуманітарна ситуація. Люди залишилися без продуктів і ліків, остання вдала спроба постачання їжі відбулася 26 травня.

Про це повідомила Українській правді голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

– Кілька днів тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім’ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила це. Їсти насправді нічого. Ситуація погіршується не просто з кожним днем, вона погіршується з кожною годиною, – розповіла вона.

Тетяна Гасаненко зазначила, що мешканці Олешок фактично не мають шансів на порятунок. За її словами, люди можуть або померти від голоду, або загинути внаслідок атаки дрона чи артилерійського обстрілу.

Зараз дивляться

– Третього немає. І можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю, – додала вона.

За словами очільниці МВА, ситуація з продовольством однакова для всіх мешканців міста. Немає сімей, які мають запаси їжі, тоді як інші голодують.

Останнє постачання продуктів до Олешок відбулося 26 травня. Після цього жодна спроба доставити їжу до міста успішною не була.

Росіяни не погоджуються на евакуацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україна була готова розглянути кілька сценаріїв, щоб врятувати мешканців окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини та прилеглих сіл від гуманітарної катастрофи.

У коментарі NV він зазначив, що проблема з відсутністю продуктів і ліків існує не лише в Олешках, а ще у п’яти населених пунктах. Йдеться про об’єднану територіальну громаду, до складу якої входять декілька населених пунктів.

За даними Офісу омбудсмана, станом на середину літа на цій території залишалися близько 6 тис. цивільних, серед яких приблизно 200 українських дітей.

Лубінець додав, що українська сторона погоджувалася на припинення бойових дій у цьому районі заради одноденної евакуації.

Ще одним запропонованим варіантом була евакуація виключно сухопутним коридором, щоб мешканці Олешок могли вийти на територію, яка теж перебуває під контролем російських військ.

– І не тільки я брав участь в цих перемовинах, а і поруч зі мною були представники і військових, і була визначена окрема людина від нашої сторони і від російської сторони, хто повинен відповідати за режим тиші. Я з цією людиною постійно на контакті, і, на жаль, росіяни не пішли на ці домовленості. У нас одна-єдина проблема – це позиція російської сторони, – сказав омбудсман.

На думку Лубінця, російські військові використовують цивільних мешканців Олешок як живий щит від активних бойових дій Сил оборони України.

Посадовець зазначив, що ця ситуація “вчергове” продемонструвала повну неефективність міжнародних організацій.

Реакція Ради Європи на критичну ситуацію в Олешках

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив про стрімке погіршення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках Херсонської області. Він закликав забезпечити доступ гуманітарної допомоги до міста та створити умови для безпечної евакуації цивільних.

У пресслужбі Ради Європи повідомили, що О’Флаерті стурбований стрімким загостренням гуманітарної кризи в Олешках.

За його словами, цивільні мешканці, серед яких є діти, опинилися в пастці та не мають достатньої кількості продуктів харчування, ліків і медичної допомоги. Люди також залишилися без належного водопостачання та електропостачання.

– Відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія, як держава-окупант, зобов’язана забезпечити населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги, – зазначив О’Флаерті.

Комісар Ради Європи з прав людини закликав до негайного припинення вогню в районі Олешок, безперешкодного доступу гуманітарних організацій та забезпечення безпечної евакуації цивільного населення.

Фото: Дмитро Лубінець

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