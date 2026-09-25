Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 25 вересня: ЗСУ ліквідували 1 590 окупантів та понад 1 200 БпЛА
Втрати ворога на 25 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 590 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 675-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,525 млн.
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Втрати ворога на 25 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;
- танків – 12 369 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од;
- артилерійських систем – 50 275 (+35) од;
- РСЗВ – 2 157 (+3) од;
- засобів ППО – 1 669 (+0) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од;
- крилатих ракет – 5 118 (+7) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од;
- спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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