Втрати ворога на 25 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 590 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 675-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,525 млн.

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Втрати ворога на 25 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;

танків – 12 369 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од;

артилерійських систем – 50 275 (+35) од;

РСЗВ – 2 157 (+3) од;

засобів ППО – 1 669 (+0) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од;

крилатих ракет – 5 118 (+7) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од;

спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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