Втрати ворога на 25 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 590 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 675-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,525 млн.

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Втрати ворога на 25 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб;
  • танків – 12 369 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од;
  • артилерійських систем – 50 275 (+35) од;
  • РСЗВ – 2 157 (+3) од;
  • засобів ППО – 1 669 (+0) од;
  • літаків – 443 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од;
  • крилатих ракет – 5 118 (+7) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од;
  • спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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