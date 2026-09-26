Сили оборони України контролюють Добропілля Донецької області. Заяви російського Міноборони про нібито оточення міста не відповідають дійсності.

Про це повідомляє 1 корпус НГУ Азов у суботу, 26 вересня.

Добропілля контролюють Сили оборони України

В Азові зазначили, що Росія планує оточення Добропілля цієї осені, проте наразі ці плани не реалізовані.

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– Планами військово-політичного керівництва РФ на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів. Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, – наголошують в Азові.

Українські військові повідомили, що російські штурмові групи виявляють на підступах до Добропілля. Їх знищують під час спроб проникнення до міжпозиційного простору.

– Довіряйте офіційним повідомленням Сил оборони України та не поширюйте російську дезінформацію, – закликали в Азові.

Напередодні Міноборони РФ заявило про нібито “капкан” у Добропіллі. Російське відомство стверджувало, що бригади Національної гвардії України нібито перебувають у місті в оточенні.

За даними мапи українського проєкту DeepState, Добропілля не перебуває в оточенні.

Інститут вивчення війни (ISW) спростував інформацію про оточення Добропілля. Аналітики оцінили, що найближчі російські позиції розташовані на відстані 10,2 км від міста.

В ISW вважають, що заяви російської сторони про нібито оточення Добропілля спрямовані на те, щоб відвернути увагу від успішної операції Сил оборони України в районі Лимана.

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