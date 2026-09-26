Графіки відключення світла 27 вересня: прогноз Укренерго на завтра
У неділю, 27 вересня, в Україні не будуть запроваджені заходи з обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
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– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго радять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби отримали два документи, у яких містяться детальні плани ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період.
За словами міністра, це два об’ємні документи з детальними таблицями та розрахунками.
Російська сторона визначила в них не лише конкретні об’єкти, які планується атакувати, а й кількість озброєння, необхідного для їхнього ураження.
Україна передала ці матеріали міжнародним партнерам.
Шмигаль пояснив, що в російських документах енергетична інфраструктура розглядається у широкому розумінні.
Серед потенційних цілей зазначені об’єкти генерації електроенергії, тепло- та водопостачання, а також водовідведення.