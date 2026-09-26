Минулої доби українські захисники відбили десятки атак російських військ на ключових ділянках фронту, зокрема на Покровському та Костянтинівському напрямках. Найсильніший натиск зафіксовано поблизу Костянтинівки, Степанівки, а також у районах Дорожнього, Світлого та Добропілля.

Загалом протягом доби відбулося 205 бойових зіткнень. РФ завдала 79 авіаційних ударів, під час яких скинула 277 керованих авіабомб. Окупанти застосували 9223 дронів-камікадзе, здійснили 2636 обстрілів населених пунктів і позицій ЗСУ.

Карта бойових дій на 26 вересня 2026

Ситуація в Україні на 26 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські захисники зупинили сім штурмів російських військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак російських військ. Війська РФ намагалися просунутися біля населених пунктів Лиман, Синельникове, Вільча, Чайківка та в бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону, де окупанти три рази атакували в районах населених пунктів Копанки та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмових дій поблизу населеного пункту Крива Лука та в бік Стародубівки, Миколаївки, Оріхуватки.

На Краматорському напрямку минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Війська РФ вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 атаку. Російські війська виявляли активність в районах населених пунктів Дорожнє, Світле, Водянське, Красноподілля, Молодецьке та в напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед в бік Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували сім разів. Російські війська намагалися просунутися в бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Копані.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед в бік населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань російських військ.

Втрати ворога на 26 вересня 2026

У Генеральному штабі ЗСУ підрахували загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року:

особового складу – близько 1 527 280 (+1 710);

танків – 12 376 (+7);

бойових броньованих машин – 25 435 (+20);

артилерійських систем – 50 371 (+96);

РСЗВ – 2 160 (+3);

засобів ППО – 1 673 (+4);

літаків – 443;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445);

крилатих ракет – 5 118;

кораблів / катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576);

спеціальної техніки – 4 749 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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