Минулої доби українські захисники відбили десятки атак російських військ на ключових ділянках фронту, зокрема на Покровському та Костянтинівському напрямках. Найсильніший натиск зафіксовано поблизу Костянтинівки, Степанівки, а також у районах Дорожнього, Світлого та Добропілля.

Загалом протягом доби відбулося 205 бойових зіткнень. РФ завдала 79 авіаційних ударів, під час яких скинула 277 керованих авіабомб. Окупанти застосували 9223 дронів-камікадзе, здійснили 2636 обстрілів населених пунктів і позицій ЗСУ.

Карта бойових дій на 26 вересня 2026

Карта бойових дій на 26 вересня 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 вересня 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 вересня 2026 року. Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 вересня 2026 року. Фото: ISW

Ситуація в Україні на 26 вересня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські захисники зупинили сім штурмів російських військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак російських військ. Війська РФ намагалися просунутися біля населених пунктів Лиман, Синельникове, Вільча, Чайківка та в бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону, де окупанти три рази атакували в районах населених пунктів Копанки та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмових дій поблизу населеного пункту Крива Лука та в бік Стародубівки, Миколаївки, Оріхуватки.

На Краматорському напрямку минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Війська РФ вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Степанівки, Новоселівки, Русиного Яру та Вільного.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 21 атаку. Російські війська виявляли активність в районах населених пунктів Дорожнє, Світле, Водянське, Красноподілля, Молодецьке та в напрямках Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед в бік Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували сім разів. Російські війська намагалися просунутися в бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Копані.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед в бік населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань російських військ.

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Втрати ворога на 26 вересня 2026

У Генеральному штабі ЗСУ підрахували загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року:

  • особового складу – близько 1 527 280 (+1 710);
  • танків – 12 376 (+7);
  • бойових броньованих машин – 25 435 (+20);
  • артилерійських систем – 50 371 (+96);
  • РСЗВ – 2 160 (+3);
  • засобів ППО – 1 673 (+4);
  • літаків – 443;
  • гелікоптерів – 356;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445);
  • крилатих ракет – 5 118;
  • кораблів / катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 153 728 (+576);
  • спеціальної техніки – 4 749 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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