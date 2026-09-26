Російська атака пошкодила дата-центри, зокрема інфраструктуру компанії Cosmonova. Це призвело до технічних перебоїв у роботі низки українських медіа, зокрема Суспільного, Армії TV, Ми – Україна+ та Новини.LIVE.

Збої у роботі низки телеканалів через атаки РФ

Кілька українських медіа 26 вересня повідомили про перебої з телевізійним мовленням, спричинені наслідками російських атак.

Телеканал Ми – Україна+ пояснив відсутність сигналу ударом по інфраструктурі телекомунікаційного оператора Cosmonova:

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– У зв’язку із систематичними ударами по дата-центрах, телекомунікаційній інфраструктурі та національних телерадіомовниках, виникли перебої з передаванням сигналу телеканалу Ми – Україна+. Внаслідок удару по інфраструктурі Cosmonova наразі мовлення каналу тимчасово відсутнє.

На каналі зазначили, що залишаються на зв’язку з технічними партнерами та працюють над відновленням сигналу.

Про проблеми з телевізійним мовленням заявив і телеканал на військову тематику Армія TV, який належить Міністерству оборони України.

За інформацією каналу, він тимчасово не виходить в ефір через технічні проблеми, пов’язані з російськими обстрілами. При цьому медіа продовжує працювати у соціальних мережах і на YouTube.

Суспільний мовник повідомив, що після удару по дата-центру Cosmonova на його сайті перестала працювати частина відеоплеєрів.

Про тимчасову відсутність сигналу повідомив і канал Новини.LIVE. Там зазначили, що проблема виникла через наслідки російської атаки на столичні дата-центри:

– Через численні удари російських військ по провайдерам зв’язку у Києві частина сервісів працює з перебоями – це торкнулося й нашого ефіру.

Оператор Cosmonova 26 вересня заявив, що його основне ядро та дата-центр повторно зазнали ураження і були виведені з ладу.

За кілька днів до цього кілька українських інтернет-провайдерів повідомили про суттєві проблеми в роботі через російські удари по дата-центрах у Києві.

Російські військові регулярно атакують українські міста та цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України, використовуючи різні види озброєння – ударні БпЛА, ракети, КАБи та РСЗВ.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують такі удари як воєнні злочини Російської Федерації та наголошують на їхньому цілеспрямованому характері.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавлення людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних для життя умов є ознакою геноцидних дій.

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