В Україні наступні 10 днів очікується погода з комфортними температурами у межах 15-20 градусів, що є нормою для вересня. Проте час від часу очікуються пориви вітру, які своєю швидкістю створюватимуть певний дискомфорт.

Також протягом найближчого часу істотних опадів не прогнозується. Лише на півдні час від часу йтимуть невеликі дощі через циклонічні активності над Чорним морем.

Більш детально про прогноз на наступні 10 днів Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр.

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Прогноз погоди на вихідні

У суботу, 26 вересня, в Україні мінлива хмарність, істотних опадів не прогнозується. На південному заході країни вночі та вранці місцями очікується туман, переважатиме південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура вночі буде 4-9° тепла, вдень 16-21°, у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

– Щодо погоди на ці вихідні, 26-27 вересня, у більшості областей, які перебуватимуть у полі підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не очікується, – каже синоптик.

У неділю, 27 вересня, також буде хмарно, у східних, вдень і у Дніпропетровській областях дощитиме. На решті території без

істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі очікується 4-9° тепла, на півдні та південному сході країни до 13°, у Карпатах 0-5° тепла. Вдень температура повітря буде у межах 16-21°.

Погода в Україні з 28 по 30 вересня

У понеділок, 28 вересня, прогнозується мінлива хмарність. У південній частині пройдуть помірні, вночі на Харківщині та Дніпропетровщині невеликі дощі. На решті території без істотних опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°, вдень 16-21°; в Карпатах вночі 0-5° тепла. Вдень буде 10-15°.

У вівторок, 29 вересня, також буде дещо хмарно, у південній частині, вдень і у більшості центральних областей прогнозуються дощі, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні та південному сході країни до 15°, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У середу, 30 вересня, також буде мінливо хмарно. Без опадів, лише у південній частині очікуються дощі.

Переважатиме північно-східний вітер, 7-12 м/с.

Температура вночі буде у межах 6-11°, на півдні країни до 15°, вдень 16-21°, в Карпатах. Вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Консультативний прогноз на 1-4 жовтня

На початку жовтня опадів не прогнозується. Температура вночі 4-11°, на півдні країни до 15°, вдень 15-23°.

– З приводу консультативного прогнозу – ми розраховуємо на погоду без опадів, температура вночі у нас буде 4-11 градусів, а на півдні країни до 15. Вдень ми розраховуємо на комфортні 15-23 градуси, – каже синоптик.

Таким чином, погода протягом наступних 10 днів буде комфортною, сильних опадів не прогнозується.

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