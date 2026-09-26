Втрати ворога на 26 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 710 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 676-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,710 млн.

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Втрати ворога на 26 вересня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 527 280 (+1 710) осіб / persons

танків / tanks – 12 376 (+7) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 25 435 (+20) од.

артилерійських систем / artillery systems – 50 371 (+96) од.

РСЗВ / MLRS – 2 160 (+3) од.

засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 673 (+4) од.

літаків / aircraft – 443 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 2 748 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 534 020 (+1 445) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 153 728 (+576) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 749 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 676-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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