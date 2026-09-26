Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних санкцій проти осіб, які брав участь у проведенні незаконних виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Санкції проти причетних до псевдовиборів РФ

Новий санкційний пакет охоплює 44 фізичні особи, які діють в інтересах держави-агресорки та всіляко сприяють окупації частин Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму та міста Севастополя.

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У санкційний список потрапили:

особи, які обиралися так званими депутатами в незаконно створених місцевих радах на захоплених територіях;

російська пропагандистка та посібниця окупантів Ірина Куксенкова;

колишній український депутат Юрій Онищук, який пішов на співпрацю з Росією після окупації Мелітополя;

інші злочинці та поплічники кремлівського режиму.

В Офісі президента наголошують, що будь-які фейкові голосування та видані за їхніми підсумками псевдодокументи є юридично нікчемними, не мають жодної сили та грубо порушують міжнародне право.

Як зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, норми міжнародного гуманітарного права зобов’язують окупанта поважати закони захопленої території, а сама окупація не дає жодного суверенітету.

— Наші санкції, а згодом і санкції партнерів — це належна юридична оцінка всім цим “виборам” і кожному, хто в них брав участь, — наголосив Власюк.

Як зазначають в Офісі президента, імітація виборчого процесу супроводжувалася фальсифікаціями, примусом мешканців та заздалегідь намальованими показниками явки. У такий спосіб РФ намагається легітимізувати воєнні злочини та закріпити контроль над захопленими землями.

Проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України вже засудили та не визнали країни Європейського Союзу, Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Інформацію про українські обмеження передадуть партнерам для подальшої синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

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