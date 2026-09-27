Великий обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі під час Загальнонаціональної премії Золоті руки.

Коли буде черговий обмін полоненими: можлива дата

За словами Кирила Буданова, новини щодо наступного обміну полоненими можуть з’явитися вже найближчими днями.

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– Має бути взагалі дуже швидко, в найближчому. Я думаю, на тижні, – сказав очільник Офісу президента в коментарі виданню Новини.Live.

На уточнення журналістки, чи йдеться саме про наступний тиждень, керівник Офісу президента відповів: “Сподіваємось на це”.

Нагадаємо, у середу, 19 серпня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 103 людини.

До цього, 26 червня, Україна та Росія також провели обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 160 українців у межах третього етапу обміну в форматі 1 000 на 1 000.

За інформацією посадових осіб, звільнені українці були в полоні ще з 2022 року. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники.

Українські воїни потрапили у полон, захищаючи державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

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