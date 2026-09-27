Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та не сприймати її дипломатичні сигнали як свідчення готовності до деескалації.

Також він анонсував нові санкційні пакети, які мають запрацювати вже у жовтні.

Зеленський закликав партнерів відповісти РФ на удари по Україні тиском

Як повідомив голова нашої держави у вечірньому відеозверненні, масовані атаки РФ на українські міста демонструють бажання РФ продовжувати війну.

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Зеленський наголосив, що якби Москва справді готувалася до реальних кроків із деескалації, про які вона заявляє американським переговорникам, таких атак не було б. На його думку, Росія використовує дипломатичні сигнали, щоб відтермінувати жорсткі рішення міжнародних партнерів і виграти додатковий час для продовження війни.

– Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі «шахедного» терору не було б, – додав він.

Окремо президент звернув увагу на санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема у США. За словами Зеленського, документ уже перебуває на етапі застосування і може суттєво вплинути на ситуацію за умови його повної реалізації.

Україна також очікує принципової позиції інших партнерів із Групи семи та Групи двадцяти та подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку нових санкційних пакетів. Вони мають стосуватися фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів та обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств і осіб, насамперед причетних до виробництва балістичних ракет.

Очікується, що нові обмеження запрацюють уже у жовтні. За словами президента, вони мають посилити тиск на Москву та створити умови для її переходу до реальної дипломатії.

Зеленський нагадав, що лише відучора російські війська застосували 277 ударних дронів різних типів, із яких 155 були реактивними.

У Києві під удар потрапили, зокрема, школи, дитячі садки, житлова та цивільна інфраструктура.

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