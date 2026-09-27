Прем’єр-міністр України Сергій Корецький запевнив, що виплати військовослужбовцям здійснюватимуться стабільно та в повному обсязі.

Корецький про терміни виплат військовослужбовцям

В ефірі національного телемарафону прем’єр-міністр України Сергій Корецький відповів на запитання, чи будуть гарантовані виплати військовим до кінця року.

— Гарантую. Все буде стабільно і в повній мірі. За це немає сенсу переживати, — наголосив Корецький.

Нагадаємо, що раніше, 24 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейський Союз обговорюють можливість прискорити надходження частини коштів із другого траншу фінансової допомоги.

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За словами президента, ці кошти необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям та закупівлі дронів.

Варто зауважити, що військовослужбовці, які захищають нашу країну на передовій, отримують грошові виплати. Це й основне грошове забезпечення, і додаткові винагороди за участь у бойових діях, і компенсації за поранення. Однак іноді трапляються затримки або неповна виплата.

Раніше Факти ICTV писали, куди звертатися по допомогу, якщо затримали виплати.

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