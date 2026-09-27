У межах наступальної операції Вівальді бійці підрозділу ударних НРК NC13 застосували тактику, яку в історії війни ще не застосовував ніхто.

Військові оснастили наземні дрони-камікадзе двома гранатометами Bullspike: роботи обстрілювали російські позиції, а потім заїжджали в укриття та детонували, тоді як оператори керували ними з безпечної відстані.

Про нову тактику повідомив Третій армійський корпус.

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Унікальна тактика під час операції Вівальді

Під час наступальної операції Вівальді бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 Третього армійського корпусу модернізували дрони-камікадзе та випробували нову тактику їхнього застосування.

НРК оснастили двома гранатометами Bullspike. За даними корпусу, роботи наближалися до російських позицій та відкривали вогонь, після чого заїжджали безпосередньо в укриття та детонували.

У Третьому корпусі стверджують, що російські військові сприймали таку атаку як дії повноцінної штурмової групи.

Таким чином один НРК використовували одразу для кількох завдань — вогневого ураження, психологічного тиску на противника та зачистки позицій. При цьому українським піхотинцям не потрібно було безпосередньо заходити на позицію для виконання цих завдань.

Оператори керували роботизованими комплексами з укриття, розташованого за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

У Третьому армійському корпусі назвали таке застосування НРК новою для війни тактикою.

Раніше Третій армійський корпус повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим у Лиманській громаді Донецької області в межах операції Вівальді.

За словами командира корпусу Андрія Білецького, Третій корпус та суміжні підрозділи повернули під контроль України 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані.

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