Українські військові мають важливі результати на Лиманському напрямку на Донеччині в межах операції Вівальді.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Операція Вівальді на Лиманському напрямку

За словами Зеленського, українські військові продовжують виконувати визначені завдання в межах операції Вівальді.

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Окремі результати також має угруповання військ ДШВ у межах іншої операції активної оборони.

– Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються, – заявив президент.

За його словами, протягом тижня на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.

Зеленський наголосив, що кожна така втрата російської армії має відеопідтвердження.

Найінтенсивніші бойові дії наразі тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські військові також виконують завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

За підсумками тижня президент окремо відзначив воїнів 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Зеленський зазначив, що активні дії українських військ не дають Росії розгорнути масштабнішу наступальну активність. Президент додав, що разом із головнокомандувачем ЗСУ визначив подальші активні кроки українських сил.

Нагадаємо, у межах наступальної операції Вівальді бійці підрозділу ударних НРК NC13 застосували тактику, яку в історії війни ще не застосовував ніхто.

Військові оснастили наземні дрони-камікадзе двома гранатометами Bullspike: роботи обстрілювали російські позиції, а потім заїжджали в укриття та детонували, тоді як оператори керували ними з безпечної відстані.

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