Доступу до Starlink/Starshield, який має Україна, недостатньо, потрібні розширені можливості та більше покриття, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов про важливість розширення доступу до Starlink/Starshield

Україні необхідний ширший доступ до можливостей супутникових систем Starlink та Starshield, зокрема для протидії російським ракетним комплексам, заявив Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce, фрагмент якого оприлюднили 27 вересня.

За його словами, Україна зацікавлена у можливостях, які надають Starlink і Starshield — захищеній версії супутникової мережі, орієнтованій на потреби військових.

Зараз дивляться

Буданов наголосив, що такі технології необхідні для протидії російським ракетним комплексам, з яких РФ завдає ударів по Україні.

Водночас чинного рівня доступу до супутникового зв’язку, за його словами, недостатньо.

— Потрібні розширені можливості — потрібне більше покриття, — заявив керівник ОП.

Також Буданов зазначив, що Україна залишається гостро зацікавленою у постачанні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, що під час закритої частини зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Нью-Йорку українська сторона обговорила можливість використання Starlink для ураження цілей у РФ. Голова Штатів порадив обговорити це питання безпосередньо з Ілоном Маском.

Згодом президент Фінляндії Олександр Стубб звернувся до Ілона Маска з проханням розширити покриття Starlink для України, щоб українські сили могли уражати російські пускові установки балістичних ракет на окупованих територіях і в Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.