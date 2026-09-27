26 вересня та в ніч на 27 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по об’єктах РФ на Донеччині та Луганщині

У Донецьку Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.

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У Генштабі наголосили, що такі об’єкти є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи українських військових. Їх уражають, щоб знизити спроможності російської армії застосовувати ударні безпілотні системи.

Крім того, у Крепенському та Луганську Луганської області уражено два склади боєприпасів.

У Ровеньках Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення, а в Новоамвросіївському Донецької області – по складу паливно-мастильних матеріалів.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російської армії триває.

Нагадаємо, Сили оборони України 23 вересня та вночі 24 вересня уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА, російські радіолокаційні станції 35Н6 Каста та П-18, а також склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

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