В Україні у понеділок, 28 вересня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується.

Відключення світла в Україні 28 вересня не прогнозуються

Як повідомила Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 11.00 до 15.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останніми днями в Україні споживання електроенергії демонструвало тенденцію до зниження через сонячну погоду та більш ефективну роботу сонячних електростанцій.

Водночас через обстріли та негоду фіксувались знеструмлення у деяких областях України.

Зокрема вранці 25 вересня через несприятливі погодні умови повністю або частково залишалися знеструмленими близько 150 населених пунктів – на Сумщині та Полтавщині.

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