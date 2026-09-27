Відключення світла в Україні: чи планується застосування графіків 28 вересня
В Україні у понеділок, 28 вересня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується.
Відключення світла в Україні 28 вересня не прогнозуються
Як повідомила Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.
Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 11.00 до 15.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що останніми днями в Україні споживання електроенергії демонструвало тенденцію до зниження через сонячну погоду та більш ефективну роботу сонячних електростанцій.
Водночас через обстріли та негоду фіксувались знеструмлення у деяких областях України.
Зокрема вранці 25 вересня через несприятливі погодні умови повністю або частково залишалися знеструмленими близько 150 населених пунктів – на Сумщині та Полтавщині.