Втрати ворога на 27 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 690 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 677-му добу повномасштабної війни перевищили 1,528 млн.

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Втрати ворога на 27 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб;

танків – 12 384 (+8) од;

бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од;

артилерійських систем – 50 428 (+57) од;

РСЗВ – 2 163 (+3) од;

засоби ППО – 1 677 (+4) од;

літаків – 444 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од;

крилаті ракети – 5 118 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од;

спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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