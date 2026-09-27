Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 27 вересня: ліквідовано 1690 окупантів та понад 1,8 тис. БпЛА
Втрати ворога на 27 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 690 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 677-му добу повномасштабної війни перевищили 1,528 млн.
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Втрати ворога на 27 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 528 970 (+1 690) осіб;
- танків – 12 384 (+8) од;
- бойових броньованих машин – 25 442 (+7) од;
- артилерійських систем – 50 428 (+57) од;
- РСЗВ – 2 163 (+3) од;
- засоби ППО – 1 677 (+4) од;
- літаків – 444 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземні робототехнічні комплекси – 2 762 (+14) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 535 846 (+1 826) од;
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 154 245 (+517) од;
- спеціальна техніка – 4 756 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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