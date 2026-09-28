Протягом останньої доби російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками, поціливши у п’ять районів.

Про наслідки атак повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 28 вересня: що відомо

За останню добу наслідки атаки на Київську область зафіксували у п’яти районах.

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Зокрема, у Броварському районі пошкоджено два складські та два адміністративні приміщення.

У Бучанському районі наслідки атаки зафіксували у приватному домоволодінні та на ринку. Також пошкоджено шість транспортних засобів.

У Фастівському районі пошкоджень зазнали виробниче приміщення та шість автомобілів.

У Бориспільському районі пошкоджено транспортний засіб.

У Білоцерківському районі пошкодження зафіксували на сільськогосподарському підприємстві та у багатоквартирному будинку.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Київську область 28 вересня загинули троє жителів області, ще восьмеро людей постраждали. Пораненим надають необхідну медичну допомогу.

За даними президента України Володимира Зеленського, один із загиблих на Київщині — громадянин Азербайджану.

Загалом протягом доби в області пошкоджено 21 цивільний об’єкт.

На місцях продовжують працювати рятувальники та інші необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки атак на Київську область 28 вересня і фіксують завдані пошкодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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