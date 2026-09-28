Російські війська протягом кількох місяців накопичували живу силу та бронетехніку в районі річки Грузької на Донеччині, намагаючись створити плацдарм для подальшого просування до Дружківки та Добропілля.

Сили оборони викрили задум противника, заблокували його сили та провели двомісячну операцію із зачистки району.

Про це повідомив 1-й корпус НГУ Азов.

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Як Азов ліквідував російський плацдарм під Дружківкою

За даними корпусу, російське командування планувало перерізати ключові шляхи до Слов’янсько-Краматорської агломерації, створити загрозу для Дружківки та прорвати українську оборону в напрямку Добропілля.

Для цього РФ залучила підрозділи 8 армії та 90 танкової дивізії.

Після виявлення російського угруповання в район зайшли підрозділи 1 корпусу НГУ Азов, ЗСУ та Національної гвардії. Українські військові ізолювали район бойових дій, перекривши противнику можливості для підвозу та евакуації, після чого розпочали зачистку.

До операції долучилися підрозділи 12 бригади Азов, спецпризначенці загону Туман, батальйон Шквал 425 полку Скеля та екіпажі Lasar’s Group.

За інформацією Азову, штурмові групи діяли у складній лісистій місцевості, тоді як артилерія, важкі безпілотники та FPV-дрони забезпечували вогневу підтримку і перешкоджали пересуванню російських сил.

Операція Арт-Ашан: як РФ залишили без артилерійської підтримки

Окремим напрямом стала боротьба з російською артилерією.

Екіпажі Lasar’s Group у межах операції Арт-Ашан завдавали точкових ударів по артилерійських системах противника. Для цього застосовували спеціально розроблені боєприпаси для дронів.

У корпусі зазначають, що ураження російських гаубиць дозволило послабити артилерійську підтримку піхоти РФ та спростило подальше просування українських штурмових груп.

Результати операції під Дружківкою

За даними 1 корпусу НГУ Азов, операція тривала близько двох місяців.

У ближніх боях та внаслідок ударів БпЛА було знищено десятки російських військових. Також українські сили уразили чотири артилерійські установки противника, частину російських військових взяли в полон.

У результаті російські війська втратили плацдарм у районі річки Грузької.

В Азові наголошують, що це змусило російське командування шукати альтернативні маршрути та відтермінувало реалізацію його планів щодо подальшого просування на Донеччині.

Нагадаємо, Третій армійський корпус оголосив про завершення третього етапу операції Вівальді.

Сили оборони просунулися на півночі Донеччини та повернули під контроль низку населених пунктів.

Фото: Азов

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