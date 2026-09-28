Наразі відстрочку від мобілізації можна отримати через стан здоров’я, сімейні обставини, навчання, роботу в критично важливих сферах, особливий статус або у разі бронювання.

Що робити, якщо не відображається відстрочка в Резерв+, читайте в нашому матеріалі.

Чому Резерв+ не відображає відстрочку

Якщо у застосунку Резерв+ зникла інформація про відстрочку, це не завжди означає, що людина її втратила.

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Як пояснює адвокат Олексій Рогозін, на практиці така ситуація може виникати через технічні збої, несвоєчасне оновлення даних або відсутність актуальної інформації у відповідних реєстрах.

Також причиною можуть бути помилки під час внесення відомостей.

Водночас у деяких випадках зникнення відстрочки може свідчити про те, що підстави для неї більше не враховуються або потребують додаткового підтвердження.

Тому якщо відстрочка перестала відображатися у Резерв+, важливо перевірити підстави для її надання та актуальність даних.

За словами Олексія Рогозіна, кожну таку ситуацію потрібно оцінювати окремо, з урахуванням документів та обставин конкретної людини. Саме від цього залежить, чи зберігається право на відстрочку.

У Резерв+ не відображається відстрочка: що робити

За словами адвоката Дар’ї Тарасенко, оновлення про відстрочку, бронювання з’являється у застосунку лише після того, як інформація потрапляє до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Саме з нього Резерв+ і бере всі дані.

За словами адвоката, постановою КМУ № 519 були внесені зміни до постанови Кабміну №560. Відповідно до оновленого порядку, відстрочка від мобілізації, надана за пунктами 57–58 постанови №560, автоматично продовжується у випадку подовження строку мобілізації. Для цього не потрібно повторно подавати документи, якщо зберігаються законні підстави, на які особа раніше вже посилалась при оформленні відстрочки.

Продовження строку відстрочки здійснюється районним або міським ТЦК та СП шляхом оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Дата закінчення дії відстрочки змінюється згідно з указом Президента України про продовження мобілізації, але не довше, ніж зберігаються підстави для самої відстрочки.

У свою чергу, якщо відстрочка була надана за пунктом 59 Постанови №560, її продовження також відбувається автоматично, але вже через обмін даними між реєстром Оберіг і іншими державними реєстрами або базами даних. Продовження діє на той самий строк, що і мобілізація, визначений указом Президента, але не довше, ніж зберігаються відповідні підстави для відстрочки.

Але чинна постанова Кабінету Міністрів не дає чіткої відповіді, чи таке продовження має відбуватись автоматично, чи за ініціативою самого військовозобов’язаного.

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