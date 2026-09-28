Україна наразі не отримала частину запланованого міжнародного фінансування, тому Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо пріоритетності державних видатків.

Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив у понеділок, 28 вересня.

Уряд призупинить некритичні видатки – Корецький

– Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами, – зазначив Корецький.

За словами прем’єр-міністра, за таких умов Кабмін продовжує вживати жорстких антикризових заходів, щоб забезпечити ключові потреби держави – оборону та людей. Рішення уряду визначає, які видатки мають фінансуватися першочергово.

Зараз дивляться

– Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкції та або капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також обʼєктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки, – зазначив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що зараз усі наявні ресурси мають спрямовуватися на критично важливі напрямки.

Корецький закликав органи місцевого самоврядування визначити аналогічні пріоритети у своїх бюджетах та обмежити фінансування витрат, які наразі не належать до першочергових.

– Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп, – наголосив прем’єр-міністр.

Раніше Сергій Корецький повідомив, що загальний дефіцит коштів на оборону наразі становить $27 млрд. Приблизно $7 млрд уряд розраховує вивільнити всередині країни за рахунок економії та перерозподілу бюджетних видатків.

Ще $20 млрд необхідно залучити для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими необхідними засобами.

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