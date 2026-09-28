Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Російські війська завдали 90 авіаційних ударів, скинувши 277 керованих авіабомб, застосували 8 845 дронів-камікадзе та здійснили 2 918 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Карта бойових дій на 28 вересня 2026

Ситуація в Україні на 28 вересня 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів атакували в районах Бачівська, Гірок та Волфиного.

Зараз дивляться

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах Колодязів, Новоселівки, Зарічного, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три штурмові дії в районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Миколайпілля, Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 20 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного, Білицького, Чернігівки та Мирного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили п’ять атак у напрямках Січневого та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських військ. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога на 28 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;

танків – 12 385 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;

артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;

РСЗВ – 2 165 (+2) од.;

засобів ППО – 1 679 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;

спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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