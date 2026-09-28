Навчальний рік почався менше місяця тому, але багато батьків уже думають про канікули. Комусь потрібно спланувати поїздку, хтось просто хоче кілька днів відпочити разом із дитиною посеред навчального року.

Факти ICTV з’ясували, коли будуть весняні канікули в школі 2027 року та чи однаковими будуть дати для всіх школярів.

Коли весняні канікули 2027 року

У департаменті освіти і науки КМДА розповіли, коли будуть весняні канікули в школі у 2027 році для столичних учнів. У Києві весняні канікули рекомендують провести з 22 до 28 березня 2027 року. Тож школярі матимуть тиждень відпочинку.

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Такий графік рекомендований у структурі 2026/2027 навчального року. У ній також зазначено, що перший семестр триватиме до 23 грудня, а другий розпочнеться 11 січня.

Але ці дати стосуються саме рекомендованого столичного графіка. Остаточний календар кожна школа затверджує самостійно.

— В умовах воєнного стану найвищим пріоритетом лишається безпека всіх учасників освітнього процесу. Тому структура навчального року та форма навчання (очна, дистанційна) можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації, — зазначила директорка Департаменту Олена Фіданян.

У департаменті також зазначили, що для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

Коли весняні канікули в школах України

Єдиного календаря канікул для всіх шкіл України немає. Заклад освіти сам визначає структуру навчального року та періоди відпочинку учнів.

Тому в одній школі весняні канікули можуть розпочатися 22 березня, а в іншій — в інший день. На графік впливають, зокрема, безпекова ситуація, формат навчання та організація освітнього процесу.

Перед плануванням поїздки чи відпочинку потрібно перевірити календар своєї школи.

Що з навчальним роком у 2026-2027 роках

Постановою Кабінету Міністрів №847 визначено, що навчальний рік 2026/2027 триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027-го.

При цьому 30 червня — це дата завершення навчального року, проте не останній день уроків. Конкретний графік школа визначає з урахуванням своїх умов.

У Києві, наприклад, 28 травня рекомендують провести Останній дзвоник. Після цього, з 31 травня до 30 червня, школи можуть проводити додаткові заняття, консультації, навчальні екскурсії, проєктну роботу та інші заходи.

Чи можуть змінити дати канікул

В умовах воєнного стану школа може коригувати графік навчання залежно від ситуації з безпекою.

Саме тому рекомендовані дати не означають, що всі учні одночасно підуть на весняні канікули. Уточнювати їх потрібно безпосередньо у своєму закладі освіти.

Отже, орієнтовний період, коли у 2027 весною канікули в школі, — 22-28 березня. Для конкретного школяра дати відрізнятимуться.

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