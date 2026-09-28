За рік Україна наростила генерувальні потужності, посилила резервне живлення та захист критичної інфраструктури, збільшила запаси обладнання і кількість ремонтних бригад, однак РФ також удосконалила засоби ударів та накопичує балістичні й інші ракети на зимовий період.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини.

Корецький про підготовку України до зими 2026–2027

Корецький заявив, що Україна підходить до майбутнього опалювального сезону краще підготовленою, ніж рік тому.

Зараз дивляться

Плани стійкості, які затверджували раніше, за його словами, від початку були дуже амбітними, однак саме високі цілі дозволили суттєво посилити систему навіть попри те, що реалізувати вдалося не все.

Прем’єр визнав, що за окремими напрямами залишається відставання. Водночас, за його оцінкою, військові адміністрації, керівники громад і міст, державні компанії та міністерства за цей час виконали значний обсяг роботи.

Зокрема, протягом року в Україні збудували більше генерувальних потужностей. Більше об’єктів критичної інфраструктури отримали додаткові джерела резервного живлення, посилили захист критичних елементів системи.

Також держава збільшила резерв обладнання та запасних частин, необхідних у разі пошкоджень. До можливих аварій і наслідків російських ударів готують більше ремонтних бригад та техніки.

Корецький наголосив, що досвід попереднього опалювального сезону врахували під час нинішньої підготовки.

— Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати, і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими, — сказав прем’єр.

РФ накопичує ракети на зиму

Водночас підготовка України відбувається на тлі зміни російської тактики. За словами Корецького, противник також удосконалює засоби, які використовує для ударів.

Серед нових викликів він назвав реактивні Shahed. Крім того, за словами прем’єра, РФ накопичує балістичні та інші ракети для застосування взимку.

Тому навіть за кращої готовності української енергетики уряд не очікує легкого проходження опалювального сезону.

— Легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарію, в нас немає іншого варіанту. Тому ми дійсно багато робимо для того, щоб підготуватися, краще підготуватися, ніж минулої зими, — зазначив Корецький.

Україна також звернулася до європейських партнерів із проханням про додаткову допомогу на випадок масштабних наслідків атак. Йдеться, зокрема, про можливість залучення європейських служб із надзвичайних ситуацій, рятувальників, спеціалістів і техніки.

Кому варто заздалегідь подумати про інше житло на зиму

Масовий виїзд українців із міст Корецький не вважає необхідним сценарієм. За його словами, переїзд населення був би вже крайнім заходом.

Водночас окремо підготуватися до можливих тривалих відключень варто родинам, у яких є маломобільні люди або люди з інвалідністю.

Прем’єр навів приклад людини з обмеженою мобільністю, яка мешкає на високому поверсі багатоповерхівки. Під час тривалого знеструмлення та зупинки ліфтів допомогти їй буде значно складніше, особливо якщо одночасно рятувальні служби ліквідовуватимуть наслідки російських атак.

Саме тому, за словами Корецького, соціальні служби та родини таких людей мають завчасно визначити місця, де вони зможуть перебувати у разі складної ситуації взимку.

— Виїжджати — це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці зокрема, — сказав прем’єр.

Він додав, що це питання обговорювалося, зокрема, з мером Києва, а для людей, які потребують особливої уваги, вже визначають можливі альтернативні місця перебування.

Як українцям підготуватися до зими

Окрему частину підготовки Корецький покладає на мешканців будинків, ОСББ та ЖЕКи. Один із ризиків пов’язаний із можливими перебоями з теплопостачанням.

У такому разі значна кількість людей може одночасно перейти на електричне опалення. Навіть якщо електроенергії вистачатиме завдяки власній генерації чи імпорту, різке зростання споживання створить додаткове навантаження на внутрішні мережі багатоповерхівок.

Тому ОСББ та ЖЕКам радять уже зараз перевірити стан електрощитових та іншого внутрішньобудинкового обладнання, за потреби провести ремонт або заміну. Також варто сформувати запас деталей на випадок аварій.

— Якщо будуть перебої з теплопостачанням, люди перейдуть, як у народі кажуть, “на розетку” — грітися від розетки. Генерація чи імпорт спрацюють, і до будинку електроенергія надійде. А далі ОСББ та ЖЕКи мають зайнятися своїм будинком, — пояснив Корецький.

Прем’єр також закликав користуватися державними програмами, які допомагають підвищити енергонезалежність житла. За його словами, на такі програми передбачені бюджетні кошти, а держава компенсує банкам відсотки за відповідними кредитами.

До початку холодів Корецький радить перевірити роботу ОСББ або ЖЕКу, стан спільних лічильників та електрощитових, а також подбати про резервне обладнання і запасні частини.

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