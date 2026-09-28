Міністерство оборони зобов’язало всі військові частини продовжувати виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти, доки не з’явиться визначена законодавством підстава для припинення виплат.

Про це Міністерство оборони повідомило в понеділок, 28 вересня.

Виплати родинам зниклих безвісти: роз’яснення Міноборони

Йдеться про набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або складання актового запису про смерть.

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У відомстві наголосили, що припиняти виплати лише на підставі документів про впізнання тіла чи інших документів, які не передбачені чинним законодавством, заборонено.

Відповідне окреме доручення № 4264/уд від 23.09.2026 доведено до органів військового управління, військових частин, установ та організацій за підпорядкованістю.

– У деяких військових частинах призупиняли виплати, щойно з’являлися документи про впізнання тіла. Законодавство не визначає такі документи як підставу для припинення виплат. Через це родини залишалися без виплат ще до того, як смерть чи статус військовослужбовця були офіційно встановлені. Доручення усуває цю неоднозначність і вимагає однаково застосовувати норми законодавства у всьому війську, – заявила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Доручення видано відповідно до закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та урядового порядку виплат полоненим, інтернованим і зниклим безвісти військовослужбовцям.

Цей порядок затверджений постановою Кабміну № 884 від 30 листопада 2016 року в редакції постанови № 449 від 15 квітня 2025 року.

Грошове забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти, виплачують щомісяця на підставі наказу командира (начальника, керівника) військової частини, установи чи організації.

Виплати продовжуються до одного з таких моментів:

набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім;

дати складання актового запису про смерть включно.

Граничним строком виплат є день виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини.

Чому впізнання тіла не є підставою для припинення виплат

Впізнання тіла та офіційна реєстрація смерті є різними юридичними процедурами. Для припинення виплат закон передбачає саме актовий запис про смерть або відповідне судове рішення.

Тому до моменту настання однієї з цих підстав військова частина зобов’язана продовжувати виплату грошового забезпечення.

Наступним кроком має стати внесення змін до наказу Міноборони № 280. У ньому планують чітко визначити, що виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку зі смертю можливе лише на підставі актового запису про смерть.

Нагадаємо, за інформацією в.о. голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе, станом на вересень понад 114 тис. людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Серед них є цивільні та військовослужбовці. Точну кількість зниклих безвісти військових в Україні не називають.

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